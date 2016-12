4 beneficios psicológicos de caminar

***Al caminar el cerebro se oxigena. Así, permitimos que nuestra mente y nuestra imaginación fluyan y conseguimos despejar todas esas dudas y problemas que nos aquejan

1. Libera tu mente

Uno de los primeros beneficios psicológicos de caminar es que libera tu mente. ¿Sabes esa sensación en la que sientes que no puedes pensar con claridad?

Esto sucede cuando tienes que tomar una decisión importante o te encuentras en medio de un conflicto.

Para diversas situaciones es necesario darnos tiempo y, sobre todo, perspectiva. Las cosas se vislumbran mejor cuando aplacamos los sentimientos y nos damos espacio para ampliar nuestra visión.

Es imposible que puedas hacer esto encerrado entre cuatro paredes. Tienes que salir al aire libre, respirar aire fresco y moverte.

Caminar implica una acción de ir hacia adelante dejando lo que nos sobra atrás. Hazlo más a menudo. Verás con mucha más claridad.

2. ¡Adiós a las tensiones!

Vivimos con muchas presiones y bajo un estrés casi continuo. Por eso es normal que no sepamos controlar nuestras emociones y que, muchas veces, nos encontremos enfadados sin saber por qué.

Muchas personas ponen esto en práctica sin saberlo. Cuando estás muchas horas trabajando, implicado en una misma tarea o proyecto y te encuentras sobrepasado, sales a caminar.

Estiras las piernas, te mueves un poco de la zona en la que estabas y consigues despejarte.

Los seres humanos no somos máquinas y requerimos de nuestros momentos de reposo para poder seguir rindiendo como se necesita.

Dormir, relajarse y apartarnos por un momento de todo lo que nos produce ansiedad es positivo.

De nada sirve quedarnos parados, consumiéndonos por nuestros pensamientos.

El estrés tiene un efecto devastador para nuestra salud, por lo que es una condición indispensable poder erradicarlo o, al menos, tenerlo bajo control.

3. Parar los pensamientos que giran en círculo

Hay algunos pensamientos en nuestra mente que en vez de seguir su curso natural, surgir y marcharse, se quedan y permanecen.

Esto no sería negativo si no fuese porque estas ideas sí lo son. Las masticamos, les damos mil vueltas y, al final, no encontramos una verdadera solución.

Estos pensamientos se convierten en un círculo vicioso del que nos cuesta mucho salir. ¿Acaso alguien es capaz de controlar su propia mente?

Entre los beneficios psicológicos de caminar se encuentra el de ser capaz de “desengancharnos” de todas esas ideas que no nos dejan en paz.

Se han anclado fuerte en nuestra cabeza. La única manera de dejar de alimentarlas con dudas, miedos y suposiciones es ponernos a caminar.

Despejarnos hará que ignoremos esos pensamientos hasta que al final no les quede otra que marcharse.

Además, podrás darte tiempo para visualizarlos desde otro ángulo y darte cuenta de que no son para tanto.

4. Aumenta tu creatividad

Si tienes un trabajo creativo, quizás te hayas encontrado en la situación de no poder desempeñarlo eficazmente por falta de creatividad.

Esto es un grave inconveniente. Aunque, cuando funciona bien, nuestros proyectos y trabajos brillan con todo su esplendor.

Siempre que nuestra mente esté liberada y dispuesta a recibir nuevas ideas, podemos estimularla con sensaciones que encontramos simplemente caminando.

Con esta actividad, que no nos conlleva mucho esfuerzo, estaremos llenando nuestro depósito de creatividad.

Cuando caminas te encuentras con diferentes estímulos que activan esa vena creativa que tienes.

¿No te ha pasado que a veces un vídeo te ha inspirado? ¿O una charla con una persona? La creatividad se consigue no forzando la mente, sino dejándola volar libre.

Dar un paseo al final del día te ayudará a relajarte y a refrescar tus ideas que han sido exprimidas al máximo.

Por la mañana, puedes beneficiarte de una dosis de energía que te hará despertar y darlo todo en la jornada que tienes por delante.

Los beneficios psicológicos de caminar son muchos, pero está en tus manos aprovecharte de ellos o no. ¿Qué vas a hacer?mejorconsalud

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0