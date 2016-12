Seguridad: es delicado que la institución se vea involucrada en un atentado

***“Con relación a esto el caso en si realmente es una situación bastante delicada en el sentido que tiene que ver no solo con la institución, no solo con la Comisión, tiene que ver con la sociedad y con el país en general”, señaló el portavoz de Seguridad.

Tegucigalpa, Honduras.

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, comisionado Luis Osavas, dijo este jueves que el atentado en contra del asesor del Comisión Depuradora de la Policía Nacional, se esclarecerá porque nadie quiere pagar los pecados de otros, pero hay que dejar de especular, pues serán los cuerpos de investigación del Estado quienes concluirán el caso y las investigaciones.

“Con relación a esto el caso en si realmente es una situación bastante delicada en el sentido que tiene que ver no solo con la institución, no solo con la Comisión, tiene que ver con la sociedad y con el país en general, porque esto no solo ha generado un impacto a lo interno, ha generado un impacto también al exterior muchas voces se han levantado condenando el hecho y muchas voces se van a seguir levantando por eso”, dijo inicialmente Osavas.

En ese sentido añadió que “la investigación se declaró en secretividad, la comisión ya recibió el primer informe por parte de la Dirección Policial de Investigaciones, ellos elaboraron y enviaron un comunicado, a la sociedad que el proceso está en marcha y que ellos están respaldando los cuerpos de investigación del Estado. Yo creo que a estas alturas ya nadie quiere pagar los pecados de nadie y esto se va tener que esclarecer y van a tener que salir los responsables de este hecho”.

Finalmente dijo que “una vez que se concluyan las investigaciones van a determinar quienes fueron los que participaron y que es lo que se va hacer con eso. Hasta este momento nosotros no podemos dar mas información que las que ustedes ya tienen, hay muchas cosas que se dicen por ahí, algunas cosas son equivocadas no queremos caer en esa misma entrar en ese camino escabroso yo creo que son los investigadores los que deben de terminar y dar a conocer que es lo que tienen, cuales son los avances que han obtenido”.hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0