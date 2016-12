Historia de las tradiciones Posadas Navideñas

***Religiosamente, las posadas significan la alegría con la que nuestro corazón se prepara para celebrar el nacimiento de Jesús.

Las posadas son fiestas religiosas cuya finalidad es prepararse para la celebración de La Navidad. Su inicio es el día 16 de Diciembre y terminan el 24 del mismo mes.

Las posadas, que forman parte de las tradiciones navideñas de muchos países latinoamericanos también nos recuerdan el largo peregrinaje realizado por José y María desde Nazaret hasta Belén y su angustiosa búsqueda de un sitio donde hospedarse y esperar el nacimiento del niño Jesús.

Religiosamente, las posadas significan la alegría con la que nuestro corazón se prepara para celebrar el nacimiento de Jesús. También sirven para recordar los momentos difíciles que vivieron José y María antes del nacimiento del niño Jesús.

El origen de Las Posadas

Se cree que antes de la llegada de Los Españoles a México, los Aztecas realizaban celebraciones similares a las posadas navideñas.

Para los Aztecas, el dios Quetzalcóatl o el sol viejo bajaba a visitarlos durante el solsticio de invierno. Cuarenta días antes de la celebración compraban un esclavo joven y fuerte y lo vestían con ropajes similares a los del dios Quetzalcóatl.

El esclavo era purificado y luego encerrado en una jaula donde lo cuidaban y alimentaban muy bien. En ocasiones lo sacaban y recorrían con él la ciudad cantando y bailando alegres melodías y ofreciéndole todo tipo de ofrendas.

Nueve días antes de la fiesta, lo visitaban al esclavo dos ancianos del templo y realizaban una ceremonia de sumisión acordándole que en 9 días moriría. A lo que él contestaba “que fuese en buena hora”.

El esclavo era sacrificado el día de la fiesta y su corazón era ofrecido a la luna. Ese mismo día en todos los templos se realizaban ceremonias con ritos, bailes sagrados, ofrendas y sacrificios humanos en honor a la llegada de Quetzalcóatl.

Creación de Las Posadas Navideñas

Cuando los Misioneros llegaron a México procedentes de España a finales del siglo XVI (1501-1600) astutamente aprovecharon las fiestas de los Aztecas para infundirles el espíritu de la religión católica.

Los Misioneros cambiaron las viejas fiestas de los nativos en celebraciones religiosas que servían como preparativo para que el día de Navidad recibieran a Jesús en sus corazones.

En 1587 Fray Diego de Soria, Superior del Convento de San Agustín obtuvo la autorización del Papa Sixto V para que del 16 al 24 de Diciembre se realizara en la Nueva España la celebración de la “Misa de Aguinaldos”.

En las Misas de Aguinaldos se hacían escenas y pasajes de la navidad y para evitar que fueran aburridas se cantaban alegres villancicos, se encendían luces, etc. Las primeras posadas como las conocemos hoy en día nacieron en San Agustín de Acolman y fueron realizadas por los Misioneros Agustinos.

Como se realizaron las Primeras Posadas

Los Sacerdotes reunían a los pobladores en el atrio de las iglesias y conventos y rezaban una novena. Iniciaban rezando el Santo Rosario, cantaban y realizaban escenas del evangelio recordando la espera del niño Jesús y la peregrinación realizada por José y María. Las posadas se realizaban durante los 9 días previos a la navidad, simbolizando los 9 meses de embarazo de la Virgen María.

Con el paso de los años esta costumbre se propagó por todos los barrios y colonias hasta convertirse en parte de las tradiciones navideñas de muchos latinoamericanos, y Honduras es uno de esos países.

Versos para pedir Posada

Afuera: En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada

Adentro: Aquí no es mesón, sigan adelante pues no puedo abrir, no vaya a ser un tunante

Afuera: No seas inhumano tennos caridad, que el Dios del cielo, te lo premiará

Adentro: Ya se pueden ir, y no molestar porque si me enfado os voy a apalear

Afuera: Venimos rendidos, desde Nazaret, yo soy carpintero, de nombre José

Adentro: No me importa el nombre, déjenme dormir, pues yo les digo que no hemos de abrir

Afuera: Posada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo

Adentro: Pues si es una reina, quien lo solicita ¿Cómo es que de noche anda tan solita?

Afuera: Mi esposa es María, es Reina del Cielo, y Madre va a ser del Divino verbo.

Adentro: ¿Eres tu José? ¿Tu esposa es María? entren peregrinos, no los conocía

Afuera: Dios pague señores, vuestra caridad y que os colme el cielo de felicidad.

Adentro: Dichosa la casa que alberga este día a la Virgen pura, La hermosa María.Xprohonduras/Hondudiario.

