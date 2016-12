IDECOAS celebra “Una Navidad Catracha”

***Durante la celebración los empleados degustaron de la variada y rica gastronomía del país.

Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de las festividades de la navidad, los empleados del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) celebraron una feria gastronómica con el objetivo de compartir y degustar los diferentes platillos de la cocina hondureña, típica de la época decembrina.

La actividad se realizó por primera vez en el marco de “Navidad Catracha 2016” que promueve el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, que tiene como fin mantener vivas nuestras tradiciones y costumbres.

La feria gastronómica se realizó en las instalaciones del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en medio de un ambiente festivo lleno de música, arte y gastronomía y mucho color, donde se destacó las tradiciones y costumbres de los 18 departamentos del país.

Durante la celebración, más 400 empleados de la institución disfrutaron de un amplio menú que incluyó el tradicional lechón horneado, la sopa marinera, los tamalitos de elote, el ceviche, la gallina asada, las pupusas de loroco, entre otros platillos, así como una gran cantidad de postres, como ayote en miel, torrejas de pinol y bebidas propias del país como la horchata y el pozol.

La actividad incluyo la elaboración de vistosos murales, elaborados por los empleados de las diferentes oficinas de la institución, los cuales resaltaron aspectos propios de la cultura catracha, las bellezas naturales e históricas de las cinco regiones representadas.

A criterio del ministro de IDECOAS, Mario Pineda, esta acción se hace en una época donde todos debemos compartir, dejando de lado los cargos jerárquicos.

El funcionario puntualizó” El IDECOAS sale adelante con todo el equipo, aquí no hay nadie más que nadie, todos servimos de distinta manera ya que no se puede ser servidor público, sino una persona no se dedica a servir”.

Pineda, culminó su participación felicitando a los empleados por el compromiso en sus funciones, al tiempo que exhortó a seguir trabajando, ya que hay mucho por hacer antes de finalizar el año 2016.

El festival gastronómico cerró con la participación del grupo artístico Walabis con la obra llamada “El Secreto de la Maleta” cuya presentación llamo la atención de todos los presentes.hondudiario

