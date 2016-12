Informe 21

Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, son algunos de los nombres con los cuales se conoce universalmente al personaje legendario que según la cultura occidental trae regalos a los niños por Navidad la noche del 24 al 25 de diciembre

Es un personaje que formaba parte del antiguo mito solar del solsticio de Invierno al que el cristianismo sincretizó con la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia (en la actual Turquía). Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la época, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la basílica de San Nicolás, Bari, Italia.

Historia de Nicolás de Bari

Se estima que Nicolás de Bari nació cerca del año 280 en Myra, una Ciudad del Distrito de Licia, en la actual Turquía.

Era hijo de una familia acomodada. Su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales en el Mar Adriático, mientras su madre pretendía que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira (antigua ciudad licia de la Anatolia Egea, actualmente Turquía).

De él, se cuentan cientos de historias, especialmente narrando sus milagros y sus bondades para con la gente pobre. Tal fue la admiración que sintieron por él que se convirtió en santo patrón de Grecia, Turquía, Rusia y la Lorena (Francia).

San Nicolás o Sinterklaas en la vispera de Navidad en los Países Bajos

Su relación con los niños nace en una de las historias que indica que alguien acuchilló a varios infantes, entonces el santo rezó por ellos y obtuvo su curación casi inmediata.

Su mítica fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia, que cuenta que un empobrecido hombre padre de tres hijas, no podía casarlas por no tener la dote necesaria, al carecer las muchachas de la dote parecían condenadas a ser “solteronas”. Enterado de esto, Nicolás le entregó, al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote quien entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas, que colgaban sobre la chimenea para secarlos.

También fue nombrado Patrono de los marineros, porque, cuenta otra historia, que estando algunos de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y viéndose perdidos comenzaron a rezar y a pedir a Dios con oraciones tales como “Oh Dios, por las oraciones de nuestro buen Obispo Nicolás, sálvanos”. En ese momento la figura de San Nicolás se hizo presente y calmó las aguas.

En oriente se le conoce como San Nicolás de Myra, pero en occidente como San Nicolás de Bari, ya que, cuando los musulmanes invadieron el territorio antes griego y que hoy es Turquía, los cristianos lograron sacar en secreto sus reliquias (1087) y las llevaron a la ciudad de Bari en Italia. En esta ciudad se obtuvieron tantos milagros al rezarle al santo que rápidamente su popularidad se extendió por toda Europa. Hay cientos de templos en todo el mundo dedicados a su figura. Ya en el año 550, en Roma se erigió uno en su honor.

Santa Claus y la Navidad

En los países europeos este personaje recibe el nombre de Papá Navidad, traducido a su lengua (Father Christmas, Père Noël, Babbo Natale), excepto en España y otros países de habla hispana, en los cuales se ha castellanizado la palabra francesa Noël como Noel.

Pero ¿Cómo se relaciona con los regalos de Navidad?…

En la antigüedad, en Roma, se realizaban fiestas – a mediados de diciembre- en honor a Saturno (Cronos para los griegos), al final de las cuales los niños recibían obsequios de todos los mayores.

En otra época posterior, cuando el mito de San Nicolás aún no se había corporizado, igualmente existían otras tradiciones, como la de los niños italianos que recibían regalos de un “hada” llamada Befana. En Cataluña y algunas zonas de Aragón es un tronco “mágico”, llamado Tió o Tió de Nadal.

Père Noël o Papá Noel, en la Rue Sainte-Catherine Ouest en Montréal

Se cree que esto sucedió alrededor del año 1624. Cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, obviamente llevaron con ellos sus costumbres y mitos, entre ellos el de Sinterklaas, su patrono (cuya festividad se celebra en Holanda entre el 5 y el 6 de diciembre).

En 1809 el escritor Washington Irving escribió una sátira, Historia de Nueva York, en la que deformó al santo holandés, Sinterklaas, en la burda pronunciación angloparlante Santa Claus. Más tarde el poeta Clement Clarke Moore, en 1823, publicó un poema donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving. En ese poema se hace mención de una versión de Santa Claus, como un duende; pero que regala juguetes a los niños en víspera de Navidad y que se transporta en un trineo tirado por nueve renos, incluyendo a Rudolph (Rodolfo).

Posteriormente, hacia 1863, adquirió la actual fisonomía de gordo barbudo bonachón con la que más se le conoce. Esto fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje para sus tiras navideñas en Harper’s Weekly. Allí adquirió su vestimenta y se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear este “San Nicolás”, que en ese momento ya nada tenía que ver con San Nicolás de Mira.

A mediados del siglo XIX, el Santa Claus estadounidense pasó a Inglaterra y de allí a Francia, donde se fundió con Bonhomme Noël, el origen de Papá Noel, quien tenía parecido físico con Santa Claus, pero vestía de blanco con vivos dorados. Igualmente a fines del siglo XIX, a partir de un anuncio estadounidense de la Lomen Company, se crearía la tradición de que Santa Claus procedería del Polo Norte; y se popularizarían completamente los renos navideños como medio de trasporte de Santa Claus.

Luego, a comienzos del siglo XX en 1902, el libro infantil The Life and Adventures of Santa Claus de L. Frank Baum, se origina la historia de cómo Claus se ganó la inmortalidad, al igual que su título de santo.

Camión de Coca Cola con la imagen de Santa Claus

Igualmente, ya en el siglo XX, la empresa Coca-Cola encargó al pintor Habdon Sundblom que remodelara la figura de Santa Claus/Papá Noel para hacerlo más humano y creíble. Esta versión data de 1931. En este punto, sin embargo hay que aclarar que es solo una leyenda urbana la creencia de que el color rojo y blanco de Santa Claus tenga su origen en los anuncios que la marca Coca-Cola empezó a hacer a partir de 1931, aunque sí es cierto que contribuyeron a la popularización de estos colores y del mito mismo.

Hay muchas ilustraciones y descripciones casi fidedignas anteriores al anuncio como la de Thomas Nast (1869) o St. Nicholas Magazine (1926), entre otras; eso sin considerar además las antiguas representaciones religiosas del obispo San Nicolás de Myra o San Nicolás de Bari, en las que es común el color rojo y blanco de la vestimenta religiosa, si bien es cierto que desde mediados de 1800 hasta principios de 1900 no hubo una asignación concreta al color de Santa Claus, siendo el verde uno de los más usados. Por lo tanto, se considera que la campaña masiva de Coca-Cola fue una de las principales razones por las cuales Santa Claus terminó vestido de color rojo y blanco, pero estos publicistas no fueron los primeros en representarlo con estos colores.

En cuanto a la morada de Santa Claus, como la leyenda se originó en el Hemisferio Norte, a principios del siglo XX se esparció la idea de que viviría en el Polo Norte; sin embargo hay que recordar que existen otros lugares cercanos postulados como su hogar, los cuales son: Laponia sueca, Laponia finlandesa y Groenlandia; puesto que el Polo Norte está en medio del Océano Ártico.

Casa de Santa Claus en Laponia, Finlandia

Así, el mito actual cuenta que Santa Claus vive en las proximidades del Polo Norte junto a la Señora Claus y una gran cantidad de Duendes navideños, que le ayudan en la fabricación de los juguetes y otros regalos que le piden los niños a través de cartas.

Para poder transportar los regalos, Papá Noel los guardaría en un saco mágico y los repartiría a las 00:00h del día 25 de diciembre, en un trineo mágico volador, tirado por “renos navideños”, liderados por Rodolfo (Rudolph); un reno que ilumina el camino con su nariz roja, brillante y potente, siendo el último en agregarse a la historia.

Santa Claus podría entrar a los hogares de los niños, al transformarse en una especie de humo mágico; y así entrar por la chimenea u otro orificio de las casas; si éstas no disponen de una.

Para saber qué niños merecen regalos, Santa Claus dispondría de un telescopio capaz de ver a todos los niños del mundo; además de la ayuda de otros seres mágicos que vigilarían el comportamiento de los niños. Así, si un niño se ha comportado mal, se dice que quien lo vendría a visitar sería la carbonilla, y no Santa Claus; y como castigo carbonilla les regalaría a los niños solo carbón.

Polémica con la tradición de Santa Claus

Desde el ámbito cristiano y desde grupos nacionalistas, la figura actual de Santa Claus está rodeada de diferentes y diversas acusaciones. Se le acusa de ser un producto comercial al servicio del consumo, de ser una figura estadounidense intrusa y destruir las tradiciones locales.

Algunos de los países donde ha habido grupos que han promovido movilizaciones en contra de Santa Claus para favorecer las tradiciones autóctonas cristianas son: Alemania, Austria, República Checa, España.

Existen otras figuras que en Nochebuena y Navidad están relacionados con la actividad de Santa Claus, sin embargo no están relacionados con él.

En Hispanoamérica para las personas, puede ser entre Papá Noel y Los Reyes Magos, también es frecuente en varios países el Niñito Dios, Niño Jesús.

Papá Noel visita las casas en Nochebuena y deja regalos a los pequeños bajo el árbol navideño o también al pie de la cama.

En los Países Bajos existe la costumbre de “poner el zapato” desde el siglo XV. En aquellos tiempos se ponía el zapato el 5 de diciembre en la iglesia, y lo obtenido con las dádivas de los ciudadanos más ricos se repartía entre las familias pobres el 6 de diciembre, día oficial de la muerte de San Nicolás.

Cuando más adelante (ya en el siglo XVI) San Nicolás se convirtió en una festividad familiar, se impuso la costumbre de poner los zapatos junto a la chimenea. Según la tradición, San Nicolás (o más bien su ayudante, Pedrito) visitaba la casa de los niños y colocaba los regalos en los zapatos, generalmente dulces y juguetes. Esta tradición sigue manteniéndose viva

Señora Mary Christmas de Claus

La Señora Claus, Mrs. Claus, Mamá Noela es un personaje navideño de las versiones modernas de la leyenda de Santa Claus, descrito como su esposa.

El origen de la Señora Claus se remonta a 1889, en el poema Goody Santa Claus en un Sleigh Ride” de Katherine Lee Bates, en el cual crea una esposa para Santa Claus, llamada la señora Claus.

Luego, en 1956 la canción popular Señora Santa Claus, de George Melachrino, ayudó a estandarizar y establecer el carácter y papel de la Señora Claus en la imaginación popular.

Leyenda

En muchas de las versiones actuales de la leyenda, la Señora Claus vive con su marido e igualmente se ocupa de realizar actividades del hogar y de disfrutar de la panadería. Allí es feliz.

Es generalmente representada como una mujer, rellenita, con el pelo blanco y estilo de peinado en un rodete, un vestido rojo, blanco delantal, y (en algunas representaciones) lentes.

En la tradición popular igualmente existe la leyenda urbana de que su nombre de soltera era Mary Christmas, (un juego de palabras en inglés, relacionado con la frase Merry Christmas, que significa Feliz Navidad).

Renos navideños

Los Renos navideños son los renos mágicos voladores encargados de tirar del trineo mágico volador de Santa Claus. Los originales ocho renos proceden de 1807 del poema A Visit From St. Nicholas. Posteriormente Rodolfo el reno sería añadido a raíz de la publicación de Robert L. May Christmas story, en 1939.

La idea de los ocho primeros renos, se dice que habría surgido de una antigua leyenda de la mitología escandinava, sobre el dios Odín, quien montaba un caballo de ocho patas llamado Sleipnir. Igualmente en sus orígenes, un caballo blanco (llamado Amerigo) era el encargado de llevar a San Nicolás y a unos ayudantes llamados Zwarte Piet (Pedro Carbonilla o, literalmente, Pedro el Negro). Tanto el caballo como Black Peter, posteriormente desaparecería de la tradición o se fusionarían.

Los Renos navideños permitirían repartir los regalos de Papá Noel en la noche que va del 24 de diciembre al 25 de diciembre. Los encargados de su cuidado serían los Duendes navideños.

El trineo mágico volador, sería tirado por nueve renos llamados Donner (Trueno), Blitzen (Relámpago o Rayo), Vixen (Bromista, Juguetón, Travieso), Cupid (Cupido), Comet (Cometa, Veloz), Dasher (Alegre, Brioso, Enérgico, Jactancioso, Presuntuoso o Vondín), Dancer (Bailarín, o Danzarín), y Prancer (Acróbata, Saltador, Saltarín o Pompón); y liderados por un reno con la nariz roja llamado Rudolph (Rodolfo); siendo este el último reno en agregarse a la historia.

El orden de los ocho renos tirando el trineo, que van detrás de Rudolph, sería el siguiente; en el supuesto de que los renos que se nombran en el poema van de adelante hacia atrás. (Los renos de la izquierda serían machos y los de la derecha hembras).

Los nombres de Rudolph (macho), Donner(macho) y Blitzen(macho) sería de origen alemán, mientras que los nombres de los otros renos sería de de origen inglés.

Rudolph: Sería el actual líder de los renos navideños.

• Dasher: Sería el líder derecho antes de la llegada de Rudolph.

• Dancer: Sería la líder izquierdo antes de la llegada de Rudolph.

• Prancer: Sería el más hermoso de los renos y poseedor de gran resistencia.

• Vixen: Igualmente considerada la más hermosa, y de gran resistencia.

• Comet: Sería el reno encargado de esparcir la felicidad y maravilla que trae Santa Claus

• Cupid: Sería la reno encargada de esparcir el amor y alegría que trae Santa Claus.

• Donner: Sería el reno que representa el espíritu del trueno.

• Blitzen: Sería la reno que representa el espíritu del relámpago.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0