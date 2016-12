Condena a Mario Zelaya está desconectada del verdadero delito que cometió

***Asimismo, Dixon considera que “al pueblo hondureño le interesa saber quiénes se beneficiaron con ese dinero, cuando los van a meter preso o nos vamos a conformar únicamente con el sector Zelaya o con la señora Molina, yo creo que hay que entrarle a un caso más fuerte que es el caso del Seguro Social”.

Tegucigalpa, Honduras.

El ex fiscal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y actual diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon dijo que la condena de 10 años contra el ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya es una alegría de pobre, ya que el verdadero caso por el que debe ser condenado es por el desfalco de más de 7 mil 300 millones de lempiras en perjuicio del Estado de Honduras.

“Yo lo miro como alegría de pobre porque este caso es totalmente desconectado al delito de corrupción y tampoco la MACCIH ha participado en el, quien tiene que alegrarse por los casos de corrupción que ellos investiguen, que ellos logren llevar a los tribunales para que los jueces emitan sentencias condenatorias pero esto es un caso aislado, a cualquiera le pudo haber pasado tener armas en su casa y lo condenan por posesión ilegal de armas pero no es el caso de del Seguro Social”, dijo el parlamentario a Radio América.

En ese sentido sostuvo que “el caso del Seguro Social son siete mil 300 millones de lempiras y que no ha aparecido ni el 5 por ciento del dinero, y que según la MACCIH dice que hay mucha gente involucrada, no está investigada, no está procesada y mucho menos condenada a los tribunales de justicia”.

Asimismo, Dixon considera que “al pueblo hondureño le interesa saber quiénes se beneficiaron con ese dinero, cuando los van a meter preso o nos vamos a conformar únicamente con el sector Zelaya o con la señora Molina, yo creo que hay que entrarle a un caso más fuerte que es el caso del Seguro Social”.

Considera que en al Ministerio Público le falta independencia, porque tenemos el caso que se presentaron los cheques y lo digo así porque los mismos dirigentes de ese partido lo confesaron. Tenemos cheques en la Fiscalía del Partido Nacional proveniente del saqueo del Seguro Social”.

“Tenemos declaraciones entrevistas de altos dirigentes del Partido Nacional aceptando haber recibido dinero del Seguro Social pero que estaban dispuestos a regresarlos, algo insólito que solo se da en Honduras, alguien que confianza que agarró dinero sucio y que con devolverlo se va librar de la justicia”, cuestionó.

Finalmente expresó “la pregunta aquí hay que trasladarla al fiscal general abogado Oscar Chinchilla, por qué la gente que agarró dinero del Seguro Social y que ha confesado que utilizaron ese dinero para la campaña no ha sido procesado por los tribunales de justicia”, Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0