En materia de seguridad “Honduras es un Estado degradado”: María Luisa Borjas 

Tegucigalpa, Honduras.

La ex comisionada de la Policía Nacional (PN), María Luisa Borjas, dijo este lunes que Honduras es un país degradado, en materia de seguridad, ya que los índices de violencia no han reducido, el tráfico de drogas sigue igual y la aplicación de la justicia es superficial.

“Lo que las autoridades nos pretenden dar a creer es que aquí en el país ya no hay inseguridad, ya no hay muertos, no hay asaltos, no hay nada y la verdad es que cada día estamos peor, ya ahora los muertos no son por unidad sino que son múltiples, en masacres ¿Cuál combate a la droga?”, cuestionó inicialmente Borjas.

En ese sentido, añadió “si aquí vemos que siguen cayendo avionetas, siguen las narco pistas funcionando, siguen las lanchas trayendo y lo que se hace nada más es como para taparle el ojo al macho. Se topa un grupo, la competencia pero los que están con nosotros dicen la verdad es que esos no los tocamos”.

“La verdad es que nuestro país es un Estado degradado que es la etapa previa al Estado fallido, aquí las instituciones no funcionan, aquí tenemos una gran Corte Suprema de Injusticia que condena al pobre, al que no tiene poder político ni económico y persigue aquella persona que no tienen quien por ellos”, señaló.

Finalmente expresó “tenemos un Ministerio Público (MP) que hace caso omiso a su ley que establece que debe de velar por los intereses de la ciudadanía, no, ese debería de llamarse Ministerio Privado porque solamente defender los intereses de ciertas personas”.Hondudiario.

