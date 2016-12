Negociación sobre el salario mínimo se reinician en enero del 2017

*** Barquero dijo” se espera que para los primeros días del mes de enero haya terminado la negociación para que, ya el 15 de enero las personas que reciben su sueldo de forma quincenal ya reciben su primer aumento”.

Tegucigalpa, Honduras.

El miembro de la Comisión Negociadora del Salario mínimo, Pedro Barquero, informó que las negociaciones del salario mínimo se han suspendido y que continuarán hasta el próximo 3 de enero del año 2017.

Barquero dijo” se espera que para los primeros días del mes de enero haya terminado la negociación para que, ya el 15 de enero las personas que reciben su sueldo de forma quincenal ya reciben su primer aumento”.

“Hemos avanzado considerablemente y estamos seguros que el resultado final de la negociación va hacer algo muy positivo para la competitividad del país y para todos los hondureños en general”, agregó.

Así mismo, detalló “estamos a analizando las cifras viendo toda la situación verdadera de nuestro país y en función de eso estamos negociando, necesitamos tomar una decisión responsable que realmente nos ayude a mejorar como país”.

Explicó que los resultados beneficiarán tanto a sector empresa y trabajadores, pero que aún no saben de cuánto “acordamos no hablar de cifras o porcentajes para no generar expectativas y dar a conocer las cifras oficiales una vez terminé la negociación”.

El también, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), indicó que “se estudian varias aspectos, como la cantidad de trabajadores, la parte urbana, separamos las industrias, comercio, banca y la agricultura”.

Finalmente, concluyó “la idea es en base a la productividad, la inflación el costo de vida, la competitividad todos estos y otros factores son tomados en cuenta por qué tenemos que encontrar un equilibrio”.hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0