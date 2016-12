Tecnología que le permite rastrear sus maletas

***No hay algo peor que aterrizar en un aeropuerto y enterarse que su maleta está perdida. Si tiene suerte, la aerolínea la encuentra eventualmente o se hace responsable de la pérdida pero qué tal si usted pudiera rastrear la maleta en todo momento? La tecnología existe. Se trata de chips de identificación por radio frecuencia o RFID por sus siglas en inglés.

Tegucigalpa, Honduras.

En el aeropuerto Internacional de Miami, pasajeros pierden de 6 a 15 piezas de equipaje diariamente. En todo el país, cerca de 2 millones de maletas se extraviaron el año pasado, aunque fuera momentáneamente, durante vuelos nacionales.

Para evitar esos problemas, Delta se gastó 50-millones de dólares implementando nueva tecnología que permite rastrear maletas usando pequeños dispositivos escondidos en las etiquetas del equipaje. Esos dispositivos usan radio frecuencia para comunicarle su paradero a transmisores o sensores ubicados a lo largo de la ruta de la maleta.

Vicente Pimienta, experto en tecnología dice que por el momento este sistema solo está disponible en algunos aeropuertos de los Estados Unidos y no será fácil introducirlos en otros países porque funcionan con radio frecuencia. Igual, es un avance importante para los viajeros y las aerolíneas. “Esto va a ahorrar 4 billones de dólares en reclamaciones a la línea aérea al año”, asegura Pimienta.

Recientemente, Delta permitió que las cámaras entraran dentro de la terminal de Baltimore Maryland para mostrarnos como una maleta pasa del mostrador, a la cinta transportadora y es subida al avión; todo mientras los dispositivos transmiten su ubicación a una aplicación que los viajeros descargan en su teléfono.

“Esto no garantiza que uno vaya a Hawái y la maleta no termine en México no lo garantiza pero si garantiza que podemos saber por dónde se fue esa maleta”, dice Pimienta. El espera que otras aerolíneas se sumen a esta iniciativa muy pronto. Hasta que lo hagan, existen otros dispositivos que puede comprar como Lugloc, que uno puede colocar en la maleta y rastrear su equipaje con una aplicación. Encontrará más información acerca de Lugloc en la página.Telemundo51/hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0