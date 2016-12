Atrévete a quemar calorías con mucho placer

***Incorpora estos tips a tu vida sexual y conviértela en tu rutina favorita de ejercicio. Es cierto, hacer ejercicio, tonificar y quemar grasa no es cosa fácil.

Tegucigalpa, Honduras.

Por lo general se necesita mucha voluntad, esfuerzo y disciplina para lograr una meta como ésta pero imposible no es. ¿Te imaginas que existiera una manera de ejercitarte y tener el máximo placer al mismo tiempo? Pues no creas que sólo es una fantasía, el ejercicio puede ser excitante y satisfactorio tanto para ti como para tu chico si lo combinan con el sexo.

Con 20 minutos de relaciones sexuales se queman alrededor de 250 calorías, ¿te imaginas cuánto quemarías si hicieras ciertos movimientos conscientemente? La idea es crear una serie de ejercicios (porque también se necesita un poco de orden) y aprovecharlos con la desenfrenada y apasionada experiencia de la interacción sexual. Convierte esos momentos de deseo en tu rutina favorita con estos tips que transformarán tu concepto de ejercicio para siempre.

Un poco de cardio

El sexo no es sólo una actividad física que provoca estímulos sino también es un ejercicio cardiovascular. Es un mito que para lograr un entrenamiento de alta intensidad debe hacerse prolongadamente, al contrario, son los pequeños intervalos los que sirven mejor.

Escojan su posición favorita (pueden comenzar con El Misionero) y aceleren la intensidad del sexo por 15 segundos para después descansar por 10 segundos con movimientos suaves y relajantes. Repitan de 10 a 20 veces o hasta que ya no puedan más. Es conveniente que calienten antes de comenzar, por lo que un poco de estiramiento y lubricante no caerán mal, sobre todo si van a cambiar de posición a la mitad de la rutina.

Glúteos y tríceps

El esfuerzo que se ocupa en una posición como la de Perrito puede ser usado para tonificar nuestros glúteos y fortalecer los brazos. Al ponerte en cuatro, en vez de colocar tus manos paralelas a tus rodillas apóyate en una pared. Empuja como si estuvieras haciendo lagartijas y aprieta los glúteos con cada movimiento, tanto tu chico como tú lo disfrutarán.

Piernas marcadas

Una de las mejores posiciones para ejercitar nuestras piernas es la de Vaquero. Además, al encontrarte encima de él, tu abdomen bajo será el que haga el trabajo al momento de contraerse. Para tonificar los muslos y abductores colócate de rodillas sobre él formando un ángulo de 45° entre tus rodillas y la cama. Para lograr el movimiento llévalas de 45° a 90° tratando de impulsarte solamente con las piernas en vez de con la cadera.

Otra variación de esta posición (y una de las más placenteras) es en forma de sentadilla. Con las piernas impúlsate de arriba hacia abajo 20 veces y descansa tus piernas sobre la cama por 5 segundos. De esta forma evitarás dañar tus rodillas, le darás fuerza a la tibia y tu chico pedirá cada vez más.

A reafirmar el abdomen

El Puente o Arco es una de las posiciones con mayores beneficios para tu cuerpo pues puedes trabajar pierna, abdomen y brazo al mismo tiempo. Cabe destacar que no es para todas las chicas, pues se necesita tener condición y fuerza. Mientras que tu hombre estará de rodillas, tú te colocarás en forma de arco.

La idea es que realices fondos en lo que ocurre la penetración, es decir, flexiona de arriba hacia abajo tus brazos y utilízalos para impulsarte hacia él. Contrae el abdomen al mismo tiempo que aprietas las piernas. Aunque dures menos de un minuto tanto tu cuerpo como tu chico te lo agradecerán.

No olvides que aunque estás haciendo ejercicio no hay porque perder la sensualidad del momento. Platica con tu pareja antes de comenzar para que no tengan que ir explicando movimiento por movimiento, hagan cambios espontáneos y diviértanse. Hagas lo que hagas ¡no cuentes las repeticiones! El punto es hacer ejercicio como plus del sexo, no convertir ese momento íntimo en una rutina aburrida y rígidaGlamour/hondudiario.

