consejos para cuidar tu piel en Navidad

***Todas sabemos que la Navidad es una época en la que la dieta equilibrada se convierte en algo imaginario, y es que con la cantidad de comidas, cenas y encuentros con seres cercanos y la abundancia de comida en cada una de ellas, la alimentación acaba siendo un auténtico caos.

Tegucigalpa, Honduras.

Y si además añadimos el aumento en el consumo de alcohol, nos daremos cuenta de que es realmente complicado que nuestra piel acabe intacta. Si quieres cuidar tu piel en Navidad pese a todo lo mencionado, no te pierdas estos 5 consejos.

Limpia tu piel a diario

Es lógico que con la nueva alimentación navideña introduzcamos en nuestro cuerpo una mayor cantidad de grasas, además de introducirnos en ambientes cargados de gente que pueden causar una obstrucción en los poros. Por ello, la limpieza de la piel es fundamental para eliminar las impurezas que se generan durante estos días. Asegúrate de lavarte la cara con jabón dos veces al día y de desmaquillarte correctamente.

Utiliza protector solar

Muchas personas cometen el grave error de no aplicarse protector solar durante el invierno. Evidentemente, el sol es mucho más débil en esta época que en la veraniega, pero ello no quiere decir que no recibamos constantemente los rayos UV. Para evitar el envejecimiento prematuro, utilízalo a diario.

Hidrata tu rostro

Los cambios de temperatura, los ambientes cargados y el consumo de alcohol provocan una deshidratación importante para la piel.

Para solucionarlo deberás beber mucha agua, recurrir a mascarillas caseras que hidraten tu rostro y, por supuesto, hidratar muy bien tus labios con bálsamo labial. ¡Te verás como una niña!

Hazte un peeling

Los peeling que realizan los dermatólogos son totalmente efectivos en esta época del año, y es que el sol no podrá hacer de las suyas mientras nuestra piel se regenera. Realizándote uno conseguirás limpiar por completo tu rostro de impurezas para el inicio del año, más allá de lo que puedas conseguir en casa.

Opta por los cosméticos hipoalergénicos

En Navidad abunda el consumo de mariscos, los cuales no sientan bien a todo el mundo y pueden provocar pequeñas reacciones alérgicas. Para saber si estas pequeñas marquitas nos aparecen por estos alimentos, lo mejor es optar por unos cosméticos hipoalergénicos para asegurarnos de que el problema no viene de nuestro propio maquillaje o de algún producto que hayamos utilizado. ¡Descubrirás enseguida de qué se trata proteger tu piel y tu salud!ellahoy/hondudiario.

