Hacernos un sólo nudo

Por la ola de criminalidad que arropa el país y por el avanzado crecimiento de las operaciones del crimen organizado sumado a las incorrectas decisiones estatales, están provocando un ambiente de mucho temor que hace que la población viva con miedo. Así ha sido este año 2016, por mucho discurso que se nos venda que la seguridad y la incidencia de muerte ha mejorado, la realidad con la que vive la gente es muy distinta de como la pintan. El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario. Pero también el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que uno desea. Y así es como ha transcurrido la vida a lo largo de este 2016 que está por irse. Tener miedo no es cosa del otro mundo, somos seres humanos y es natural tener miedo, somos frágiles y tampoco somos superhéroes sacados de estas series extranjeras que ponen a un personaje al que no le entra por ningún lado el sentimiento del miedo. Ese es el miedo, un sentimiento que nos recuerda que estamos vivos y que somos parte de este planeta, de este país, de esta sociedad. La tragedia para un pueblo, para una sociedad, para una persona no está en tener miedo sino en dejar que el miedo gobierno nuestras vidas. Debemos aprender a vivir con el miedo. Un gran reto es no dejar que el miedo nos paralice e influya en la toma de decisiones. El miedo es provocado por una amenaza externa que busca paralizarnos, que busca sacarnos de circulación en la planificación de acciones de nuestra vida. Si el miedo paraliza entonces nosotros somos gobernados por el miedo. Nadie puede negar que vivimos en un país violento, un país en el que impera la ley del más fuerte, impera la corrupción y se hace la voluntad de quiénes tienen capturado al Estado pero aún con ese panorama no debemos quedarnos quietos porque si lo hacemos ganan los que tienen secuestrado al Estado y utilizan el miedo para paralizar a la ciudadanía. Aprender a convivir con el miedo no es fácil pero nos ayuda el día a día. Las amenazas que hoy vivimos en nuestros barrios y colonias con la operación del narcotráfico frente a una autoridad corrupta y coludida con los delincuentes no nos deben paralizar, hay que buscarle a la vida, hay que buscar desarrollar las acciones que nos lleven a darle vuelta a esta difícil realidad. Pero por supuesto que esta tarea no es de hacerla solos, de manera aisladas, hay que unirnos, hay que salir, hay que luchar, hay que hacernos un sólo nudo. Hay que hacer del año que está por venir, un año en el que nos juntemos, hagamos a un lado nuestras diferencias y como bien lo decía el padre mártir Rutilio Grande, asesinado en El salvador hace 40 años, hay que salvarnos en racimo.