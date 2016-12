Honduras no está haciendo buen uso de recursos en materia militar y policial

***“De repente no está haciendo buen uso de los recursos con que nos dan asistencia militar y policial y es un motivo de preocupación porque algo hay en nuestra sociedad hablando de la sociedad hondureña que nos hace olvidar que el texto constitucional es de obligatorio cumplimiento para todos”, dijo inicialmente Custodio.

Tegucigalpa, Honduras.

El ex Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) Ramón Custodio dijo que el Estado de Honduras no está haciendo un correcto uso de las ayudas que se reciben para ser invertidas en materia militar y policial, por lo que se corre el riesgo de que se pierdan algunas cooperaciones internacionales.

“De repente no está haciendo buen uso de los recursos con que nos dan asistencia militar y policial y es un motivo de preocupación porque algo hay en nuestra sociedad hablando de la sociedad hondureña que nos hace olvidar que el texto constitucional es de obligatorio cumplimiento para todos”, dijo inicialmente Custodio.

Añadió que “todos somos iguales ante la ley y si ocupara altas posiciones en los poderes del Estado no me exime mí me pone por encima de la ley. Entonces Estados Unidos ha visto algo, mal uso o mala aplicación de la cooperación policial y militar y hay que meditar que es lo que está pasando”.

Recordó que las Fuerzas Armadas “son una institución nacional para defender la integridad territorial y hacer respetar la constitución de la República que en caso de emergencia y a petición del Poder Ejecutivo podrán los militares apoyar labores policiales pero no sustituir a la policía ni menos organizar un cuerpo policial muy armado que le llaman policía de orden constitucional, es contradictorio. La policía no puede ser constitucional si está metida a otras cosas, si los militares integran a esa policía”.

Considera que Honduras podría perder ayudas internacionales de gran importancia, debido al irrespeto de los derechos humanos “definitivamente somos un país con una epidemia muy peligrosa, la violencia, ahora la OMS dice que salud no solamente es la ausencia de malestares físicos, mentales y sociales, sino también sin violencia y vivimos en una sociedad muy violenta. La sanción moral no es tanto la cuestión material, es la cuestión moral, si a mí alguien que me está ayudando me dice ya no lo ayudo más por el comportamiento, me está señalando un problema de consciencia y de ética”.Hondudiario.

