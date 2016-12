Keosseián  ya tiene en la mira cuatro refuerzos para Marathón

***Y sobre los jugadores que reforzarán al Marathón dijo que ya los tiene en lista “claro, hay algunas opciones que las vamos a definir porque ya estamos al inicio del torneo. Yo creo que podemos traer a un nacional y en carpeta hay dos nacionales y dos extranjeros y uno es uruguayo”.

San Pedro Sula, Honduras.

El nuevo entrenador de Marathón, Manuel Keosseián, arribó a Honduras para comenzar la pretemporada con el Marathón de San Pedro Sula (SPS) y tras su llegada anunció que tiene en la mira a cuatro refuerzos dos hondureños y dos extranjeros, de los que no reveló su nombre.

Inicialmente explicó cómo se dieron las negociaciones con los sampedranos “siempre, me llaman y vine, había estado hace 10 años en Honduras por primera vez en el 2006 y estoy contento nuevamente de regresar”. Añadió que no fue nada complicado regresar “te digo en diez minutos (negociamos) porque estaba el deseo de Marathón que viniera y el deseo mío de venir, así que fue rápido”.

De su regreso al club indicó “es un equipo que quiero mucho con el que me siento identificado, estoy muy contento, me gusta la idea de venir a un equipo en donde me siento cómodo, y así me pasa acá en Marathón”.

Y sobre los jugadores que reforzarán al Marathón dijo que ya los tiene en lista “claro, hay algunas opciones que las vamos a definir porque ya estamos al inicio del torneo. Yo creo que podemos traer a un nacional y en carpeta hay dos nacionales y dos extranjeros y uno es uruguayo”.

Asimismo afirmó que se reforzará la zona defensiva y delantera; y de la posibilidad del regreso Marvin Chávez y Erick Norales, explicó que “yo los quiero, pero bueno no depende de mí, yo ya hablé con ellos y me gustaría que estuvieran al club también y tal vez se acomodan a la parte económica”.

“La directiva me pidió que viniera y ellos ya saben cómo soy y mi método de trabajo, a Orinson ya lo conocía cuando era hincha del club y teníamos buena amistad, él y su directiva han hecho un gran esfuerzo, así que ellos quieren lo mismo que yo, ganar el campeonato”, sostuvo.Hondudiario.

