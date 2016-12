Trucos para que tu celular se cargue más rápido

***Muchos nos impacientamos cuando necesitamos utilizar el celular y tenemos que esperar varias horas para que se cargue completamente.

Tegucigalpa, Honduras.

Aunque no hay recetas milagrosas, sí existen algunos trucos que pueden ayudar a reducir el tiempo necesario para lograr una buena carga.

Ponerlo en modo avión

Es un truco muy sencillo que te permite cargar el teléfono con más rapidez sin perder todas sus funcionalidades, como sí sucede si optas por apagarlo completamente.

Al poner el celular en modo avión, se desactivan las funciones de llamada, navegación por internet o GPS. Pero a cambio, puedes cargarlo con más rapidez sin perder, por ejemplo, la alarma, lo cual es muy útil si cargas tu celular por las noches.

La ganancia en tiempo de carga es destacable, pero no espectacular.En un experimento que hicimos en BBC Mundo para escribir otra nota comprobamos que con un iPhone 5, la diferencia entre el tiempo necesario para cargar un 10% de la batería con o sin el modo avión activado, fue de un minuto.

Apagarlo completamente

Uno de los mitos extendidos sobre la carga de los celulares es que éstos se estropean si se cargan mientras están encendidos.

Pero esto es falso: cargar el celular encendido no es perjudicial.

Sin embargo, sí que es cierto que el celular se carga más rápido si está apagado, como explica por ejemplo la empresa de telefonía Vodafone en un artículo sobre los mitos sobre funcionamiento de los celulares.

No cargarlo a través de un puerto USB

Los teléfonos se cargan más rápido si se conectan a la toma de corriente, en lugar de a un puerto USB.

Para los teléfonos Apple, por ejemplo, la empresa recomienda conectarlo a la toma de corriente a través del cable USB y el adaptador que viene con el teléfono.

Y la página especializada Andro4all para celulares Android explica que mientras un enchufe convencional transfiere desde 1,5 hasta 1,2 amperios, los puertos USB dan como máximo 0,9 amperios.

Si a pesar de esto tienes que cargar tu celular mediante un USB conectado a la computadora, asegúrate de que el teléfono no se está sincronizando, porque entonces esto aumentará el tiempo de carga, explica el medio especializado Mashable.

Mantenerlo a una temperatura adecuada

Las temperaturas extremas reducen la capacidad de una batería para mantener la carga.

Apple, por ejemplo, asegura que el calor es el factor que más degrada el funcionamiento de la batería y recomienda que el teléfono se mantenga alejado del sol. Mantener el teléfono a una temperatura adecuada es bueno para la batería.

Por eso, algunas carcasas y fundas que atrapan el calor pueden también aumentar el tiempo de carga.

“Si tu iPhone se calienta mientras lo cargas con una carcasa, entonces deberás notar una diferencia si la retiras antes de cargarlo”, recomienda Mashable.

Aunque no todo el mundo está de acuerdo en que esto sea útil para reducir la velocidad de carga: la página especializada MacWorld se declara “no convencida”, aunque recalca que evitar que el teléfono se caliente es siempre bueno para hacer que la batería no se estropee con el paso del tiempo.

Utiliza el cargador oficial

No todos los cargadores son iguales, aunque pueda parecerlo. Mejor, siempre, utilizar el cargador oficial.

Lo mejor es siempre usar el cargador oficial del teléfono, que es el que proporciona con seguridad los mejores resultados.

De hecho, utilizar cargadores no autorizados puede conllevar problemas y hasta hacer que el teléfono no se cargue bien o tarde más en hacerlo.Si no utilizas el cargador original, intenta al menos utilizar uno que sea de calidad.BBCMundo/hondudiario.

