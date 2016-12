ALIANZA. El olanchano jura y perjura que la alianza opositora viene y nadie la detiene en estas honduras. Habrá que ver qué cara pone el señor de la televisión cuando el hombre se dé vuelta en lo parejo y se lance por la guayaba. ¿Será?

BARCO. Por cierto que ahora resulta que los colorados sí se subirán al barco de la alianza opositora que empujan Libre, Pac y Pinu. Quién entiende a estos políticos, si dicen sí es no, si dicen no es sí, si no es sí es sa. Sean serios.

VACACIONES. ¿Quien será el superministro que anda disfrutando a lo grande las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en las hermosas playas de Roatán? ¿Será uno que es pelis para construir carreteras y aeropuertos? Mmm… Qué vida para ser eterna.

CRISIS. ¿No habrá alguien que ponga fin a ese pleito de la UNA, que por los vientos que soplan va a llegar al 2017?

No es posible que hasta para eso tengamos que traer de Washington al mediador de mediadores ACA. Bárbaros…

GRABACIONES. Los cabezas calientes que están en contra de la depuración policial siguen queriendo amedrentar y ahora es que hasta un supuesto plan tienen montado para atentar contra los pastores. Lo que no se esperaban es que los depuradores están más firmes que Kalimán. Enhorabuena.

INVESTIGACIÓN. Más temprano que tarde la mera mera de El Ocotal salió al paso y anunció que se hará una investigación para corroborar la veracidad de las grabaciones y encontrar a esos malos hondureños que quieren atentar contra los pastores. Al infierno se van a ir…

IMPULSO. Para atrás ni para agarrar impulso. Así de contundente fue Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración, al advertir que por más sombrerazos que los enemigos de la limpieza policial quieran dar no van a lograr que retrocedan. El que tenga oídos que oiga…

INOCENTES. Chuscos a diestra y siniestra hubo ayer en estas honduras con eso del “Día de los Santos Inocentes”. Que Nasralla se va a convertir en papá, que Mel Zelaya oficializó que va por la guayaba, que Flores Lanza volvió al país para presentarse ante la justicia, que no sé qué, que aquí que allá, que esto y que lo otro… En las que se llevan los que no tienen nada que hacer…

COHETES. Por más que los medios de comunicación se desgalillan, que la Alcaldía hace operativos y que los médicos no dejan de hacer conciencia para no quemar pólvora, no se oye padre… Ayer fueron ingresados al Hospital Escuela Universitario otros dos niños con quemaduras producto de la manipulación de cohetes. Con estos casos ya son siete los niños afectados. ¿Hasta cuándo se parará tanto dolor por la pólvora? Mmmmm… qué esperanzas…

