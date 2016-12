Los propósitos que debes tener en año nuevo

***¿Estás empezando a hacer tu lista de objetivos para el año nuevo? Entonces, ¡no te olvides de incluir estos propósitos entre tus metas!

Tegucigalpa, Honduras.

El año nuevo es el momento perfecto para mejorar tu vida, plantearte nuevos retos o volver a intentar cumplir los que, por alguna razón, no has podido lograr en ocasiones anteriores.

Por eso, te damos los 5 objetivos que no pueden faltar en tu lista de propósitos para este año nuevo que está por comenzar. No olvides incluirlos ¡y ponerlos en práctica!

¡Consiéntete!

A veces, por preocuparte demasiado por los demás y por tus responsabilidades, como la universidad o el trabajo, terminas descuidándote y poniéndote al último. Por ello, uno de los principales propósitos que debes tener en este año nuevo es dedicarte tiempo para descansar, hacer ejercicio, aplicarte tratamientos de belleza y practicar tus hobbies.

Ahorra

No se trata de que vivas limitada, dejes de hacer shopping o de salir con tus amigas, pero lo ideal es que trates de guardar, al menos, un pequeña parte de tu dinero. Al hacerlo, podrás tener un respaldo para emergencias, cambiar de coche ¡o hasta independizarte!

¡Enamórate!

Aunque no todo siempre es color de rosa y el amor puede llegar doler, no dejes que el miedo te limite y te impida volver a enamorarte. Si prefieres seguir soltera, entonces, ¡enamórate de ti misma! Enfoca tus energías en ti y si hay algún aspecto de tu vida que no te encanta ¡no dudes en hacer algo por cambiarlo!

Sigue aprendiendo

Este es otro propósito que debes tener este año nuevo. Desde hacer una maestría o aprender un nuevo idioma, hasta intentar tocar un instrumento o empezar a pintar, ¡no dejes de experimentar cosas nuevas este año! Al hacerlo, podrás conocer más sobre ti y crecerás a nivel personal.

¡Disfrutar más!

De ti depende disfrutar cada instante del año nuevo al máximo. Recuerda que cada momento es especial porque es único e irrepetible. Aprovecha tu tiempo de la mejor forma posible y mantén una actitud positiva, incluso cuando las cosas no salgan tan bien, al hacerlo notarás que te sentirás mucho mejor ¡y serás más feliz!Glamour/hondudiario.

