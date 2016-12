No se puede seguir extraditando por un simple acuerdo, es necesaria una ley

***Desde el 2014, el gobierno de Honduras han extraditado un total de 13 connacionales a Estados Unidos, entre los que figuran Carlos ‘Negro’ Lobo, Héctor Rosa, alias Don H, los hermanos “Valle”, entre otros.

Tegucigalpa, Honduras.

El número extradiciones de hondureños resulta sorprendente luego que se aprobara un reglamento especial que permite ese tipo de procesos entre Estados Unidos (EEUU) y Honduras. Pero hay quienes consideran que ya es necesaria una normativa en el Congreso Nacional (CN) que regule la entrega de compatriotas a justicias extranjeras.

Las extradiciones en Honduras comenzaron el 8 de mayo del año 2014 .El primer hondureño legalmente extraditado hacia los Estados Unidos fue Carlos Arnaldo Lobo alias “El Negro Lobo”, capturado meses atrás en la ciudad de San Pedro Sula.

“El Negro Lobo” fue extraditado luego que ese país lo solicitará por el delito de tráfico de drogas. Quién purga una pena de 20 años de prisión por narcotráfico.

El segundo enviado a los Estados Unidos fue Juving Alexander Suazo Peralta alias “Chancleta”, el 28 de octubre de 2014 por el delito narcotráfico.

Después de su captura pidió ser extraditado de inmediato a Estados Unidos, a donde se le acuso por delitos relacionados con el narcotráfico. Salió en un avión comercial el 28 de octubre y está recluido en una prisión de Florida.

En enero de 2015 bajo un fuerte dispositivo de seguridad se preparó la entrega de los esposos José Inocente Valle y su esposa Malen Griselda Amaya Argueta también acusados por narcoactividad.

La pareja fue solicitada por el delito de conspiración para transportar drogas hacia ese país y desde el 2013 estaban a la espera de su salida.

A menos de un mes de la extradición de los esposos Valle Amaya, el 5de febrero de 2015 se envió a Héctor Fernández Rosa alias “Don H”.

Según informes policiales revelaron que “Don H” desde joven se dedicó a cometer acciones ilícitas como la extorsión y cuando tuvo la oportunidad de ingresar al narcotráfico no lo pensó dos veces.

Meses después, pero en el mismo año Honduras entregó a los Estados Unidos a Wilmer Alonso Carranza Bonilla el expolicía antinarcóticos señalado de colaborar con los hermanos Valle Valle, por supuestos cargos de lavado de activos y tráfico de drogas.

El policía hondureño clase III, perteneciente a la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) asignado a la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra el Lavado de Activos y Privación de Bienes.

En febrero de 2016 el gobierno hondureño extraditó a José Raúl Amaya, forma parte de la red criminal de los Valle Valle y está acusado por narcotráfico. Capturado en septiembre del 2015 y tenía una solicitud de extradición de Estados Unidos desde el 12 de enero del mismo año.

Cabe destacar que José Raúl Amaya es hermano de Marlen Griselda Amaya Argueta ya extraditada junto con su esposo.

Junto con Amaya fue enviado a los Estados Unidos el hondureño Carlos Emilio Arita, detenido por autoridades guatemaltecas. Y quien se hizo pasar por Porfirio Montufar con el fin de burlar la seguridad. También vinculado con el cartel de los hermano Valle Valle.

De manera similar, en junio de 2016 Juan Carlos Arbizú alias “Lanchita” y “El Misko” fue extraditado para ser sometido a la justicia norteamericana por delitos ligados al tráfico de drogas, convirtiéndose en el extraditable número 11.

A parte de estos extraditados Honduras envió a los Estados Unidos a cinco agentes policiales acusados por el delito de narcotráfico en Nueva York.

Los policías extraditados son el Sub comisionado Mario Guillermo Vargas el sub comisionado Carlos José Zavala Velázquez, el comisionado Victor Oswaldo López Flores, el sub comisario Jorge Alfredo Cruz Chávez y finalmente el inspector Juan Manuel Águila Meza acusados de narcotráfico y tráfico de armas.

Es necesaria una ley de extradiciones

Al respecto el abogado, Raúl Suazo, dijo que el Congreso Nacional (CN), debe aprobar una Ley de extradición para que las personas solicitadas por otros países se les hagan un debido proceso para que responda ante la justicia de otro país legal.

Agregó “yo creo que en primer lugar la Ley debe ser igual para todos las personas que se les pueda garantizar el debido procedimiento que debe de hacerse y los recursos a las personas podrían establecer”.

Suazo, manifestó “Honduras debería de firmar un verdadero acuerdo de extradición con Estados Unidos que corresponda a extraditar no personas que estén asiladas en Honduras que hayan cometido delito en Estados unidos sino, un tratado que permita extraditar hondureños mismos”.hondudiario.

