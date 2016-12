Platense se queda sin goleador Norales se marcha al fútbol de Asia

*** En Honduras, Roby Norales paso por clubes como Platense, Real Sociedad y Motagua en la Liga Nacional. En el torneo anterior se destacó con 11 goles en la Liga Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.

El goleador del sub campeón nacional Platense de Puerto Cortés, Roby Norales, confirmó que no continuará jugando en Honduras ya que aceptó ofertas en Asia, posiblemente a la Liga de China.

“Decidí y estoy claro, voy para afuera, al extranjero. Tengo bien claro que me voy, no me quedo en la Liga Nacional, es una propuesta mucho mejor de lo que me presentaron acá”, mencionó el ex platensista.

En ese sentido añadió “el equipo que me pretende habló sobre el tema y será difícil que pueda jugar con la Selección; pero eso lo está manejando mi agente”.

Asimismo, expresó “me iré a despedir de mis hermanos de Platense cuando todo ya quede concretado. En el continente asiático jugaré, solo que el club no me han dicho, todo quedará claro en unos dos días”.Hondudiario.

