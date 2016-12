***Olvídate de vestir para disimular, es hora de vestir para brillar. La clave será vestirte potenciando tus puntos fuertes.

Tegucigalpa, Honduras.

La ropa para gorditas está evolucionando gracias a las modelos curvys que lucen fabulosos vestidas. Recuerda que cada mujer, tiene su cuerpo. No hay dos iguales. Así que, si has aterrizado en este artículo para saber cuál es la moda en ropa para gorditas, no te sientas incómoda en admitir que tienes unos kilos de más. Hasta hace unos años no había apenas ropa para gorditas, sin embargo, ahora cada vez hay más en gran variedad de marcas.

Así que si eres una mujer curvy, aprende a sacarte el máximo partido a tu armario vistiendo con looks que más te favorezcan. Es importante respetar tu estilo personal, así vamos a darte trucos y consejos para que adaptes ese tip a tu estilo personal.

¿Cómo elegir ropa para gorditas?

Lo primero es conocerte a ti misma, y elegir looks que sean acorde a tu estilo personal. En demodaybelleza, hemos preparado un ebook, en el cuál te damos las claves para poder escoger la ropa que mejor te va. Puedes descárgatelo ahora haciendo clic en descargar.

¿Sabías que los vestidos son el outfit que mejor se adaptan al cuerpo redondo, o silueta curvy? El vestido, armonizará tu figura, y si la marcamos en la cintura, ya estarás perfecta. Pero, no todos los vestidos son iguales, por eso te damos los consejos para comprarte el mejor.

Ropa para gorditas ¿Qué vestido escoger?

Los vestidos pueden ser de mil maneras. Tienen cortes diferentes, formas diversas, etc. Por lo que es sumamente importante hacerte con uno, que te quede fenomenal. No nos vale cualquier vestido, debe ser tu vestido.

Vestido Corte Imperio

Los vestidos de corte imperio, son ajustados debajo del pecho y tienen un caída recta. Son perfectos para ocultar una silueta redonda y alargarla desde la cintura, disimulando así además una tripita y culete grande.

Por lo que si eres una persona con un cuerpo redondo, con gran pecho y tripa, este sin duda es tu vestido adecuado. Porque además de lucir pecho, podrás disimular la tripita.

Vestido Cuello V

La línea del cuello parece alargar tu cuerpo, por eso es un factor que estiliza cualquier figura, todo lo contrario que los cuellos muy cubiertos o los redondos altos. Además podrás potenciar así tu busto, ya que será el centro de atención de tu look.

Pero si además tienes el culete pronunciado, lo ideal es que el vestido tenga volantes, o mangas suaves, para suavizar esa zona y que no destaquen ambas por igual. Las mejores mangas para disimular la parte más ancha del brazo son las 3/4. Evita las demasiado ajustadas.

Vestido Halter

Al lucir los hombros, es ideal para cuerpos redondos o reloj de arena, de prominentes caderas a la vez que pecho.

Vestido Corte al bies

Aunque este tipo de vestidos son semi-ajustados, su caída resalta la figura. No pronuncia excesivamente las curvas y si lo ajustas a la cintura con un buen cinturón es ideal para los cuerpos más redondeados.

Vestido o falta princesa

Cuerpo ceñido y falda al vuelo estilo princesa. Si tenemos un culete algo voluminoso, ayuda a disimularlo sin dejar de pronunciar el busto con este look.

¿De qué color escoger ropa para gorditas?

Los colores monocromáticos son los primeros que debes usar ya que son los que más te estilizan. Pero también hay estampados que ayudan a disimular algunas partes, así que ¡atrévete a arriesgar! Lo importante es el patrón.

Colores sólidos: El negro es el color que más estiliza la figura. En los vestidos de fiesta es una de las apuestas más elegidas. Sucede lo mismo con el azul marino, el gris y el marrón. Si te invitan a una boda, hay mucho donde elegir.

Colores llamativos: Fucsia, amarillo limón, verde hierba. Aunque puedan parecer arriesgados, alegran la silueta si se elige un corte acertado.

Blancos y cremas: El efecto de estos colores es más fresco, para las celebraciones de día. Combina el blanco con un abrigo y unos stilettos y conseguirás un look lady de lo más chic.

Las rayas verticales alargan las formas, pero tampoco hay que huir de las horizontales.

Estampados florales, animales y geométricos: Hay que atreverse con este tejido. Si se trata de colores intensos, es aconsejable un vestido con mucho vuelo. ¡Te verás estupenda!Glamour/hondudiario.

