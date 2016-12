Claro Honduras no cumple las garantías por “incapacidad administrativa”

*** Tres meses después un empleado reveló que la empresa no cumple las garantías de reponer un I Phone a los clientes porque Claro no las pide a la fabrica que los provee.

Tegucigalpa, Honduras

Miles de clientes sometidos a los contratos de servicios de telefonía celular en la empresa Claro- Honduras, son afectados por el incumplimiento de las garantías de reposición de los aparatos, especialmente los I Phone.

Un empleado confirmó que los teléfonos I Phone, en los talleres de Claro- Honduras, no los pueden “abrir ni reparar porque vienen sellados. Lo que tiene que hacer la empresa es hacer el reclamo a la fabricante y reponerlo al cliente”.

Empero, se puede constatar en una evidencia de un cliente Claro, amparado en la garantía vigente, llevó el aparato a una de las tiendas porque se apago y no encendía.

Después de 15 días aparentemente el aparato había sido reparado, sin embargo al ser entregado al cliente, se constató que “encendía el teléfono pero no funcionaba el auricular, que las llamadas solo escuchaban en alta voz”.

De la misma manera se presentó el reclamo, el cliente dejó nuevamente el teléfono y 15 días después se le dijo que el aparato no “servía” que no tenían el repuesto.

En su momento, el cliente dijo a hondudiario.com, que los empleados de atención al cliente, le hicieron firmar un reclamo escrito a mano a la empresa por la situación de su teléfono, considerando el reclamo de la garantía del aparato un Iphone 6, valorado en más de 20 mil lempiras.

Sin embargo, pasado el tiempo y ante la respuesta, que los empleados “no pueden hacer nada”, se pidió la cancelación del contrato que vence dentro de seis meses.

La misma respuesta dieron los empleados de servicio al cliente, que no se puede cancelar antes de la fecha establecida en el contrato, que para reponer el aparato debe renovarlo y gozar del beneficio de otro celular igual o de menor calidad.

El denunciante dijo que paga un cuenta por servicios superior a los dos mil lempiras mensuales por la asignación de un plan familiar, que ante el incumplimiento de la garantía por parte de la empresa, lo que pide es la cancelación anticipada del contrato, que vence dentro de seis meses.

Por otro lado, el denunciante aseguró que su caso aparentemente no ha sido tratado al más alto nivel, considerando que la única respuesta recibida en primera instancia es que el aparato “ya no sirve” y tres meses después de persistir en una respuesta favorables, un empleado confirmó que Claro, no cumple las garantías porque no hace los reclamos a la fabrica o al proveedor de los teléfonos.

El empleado de Claro, manifestó que los compañeros que atendieron al cliente, debieron decirle la verdad, que en ningún taller de Claro se hacen las reparaciones porque los I Phone vienen sellados y que lo mejor es reponerle otro aparato, que es la empresa la que tiene la obligación de hacer el reclamo al fabricante.

Ante los reclamos del denunciante, la empresa Claro, buscando evitar el cumplimiento de la garantía, ofreció al cliente una autorización para que se le adjudicara otro teléfono reduciendo la fecha para una supuesta renovación, período en cual se ofrece un cambio de aparato como incentivo a los clientes. hondudiario

