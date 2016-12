En batallones asignados como centros de reclusión militares no deben usar celulares

***Se debe ser más drástico con los reclusos del Comando de Operaciones Especiales COBRA, porque de ahí salen llamadas para extorsionar, denuncia Dubón.

Tegucigalpa, Honduras.

El abogado Penalista Omar Dubón, recomendó que a los militares asignados a batallones que servirán como centros de reclusión, no se les debe permitir el uso de celulares, ya que puede darse el caso que se conviertan en cómplice de los reclusos, quienes podrían ordenan asesinatos y extorsión.

“Me parece muy bien, el único es el que se encuentra en el Comando de Operaciones Especiales, en los COBRAS cuando ahí les permiten teléfonos a los internos, de hecho hay una persona ahí que pasa extorsionando e inclusive nosotros somos víctimas de ese tipo de cosas ahí, gente de que piensan de que uno no sé y ahí es donde, pero los de otros centros, los batallones son muy buenos, y si lo pueden hacer de carácter permanente”, inició diciendo.

Añadió que “estos son regidos por el Instituto Nacional Penitenciario, de hecho las personas que se encuentran recluidas ahí son personas de perfil alto, por decirlo, como ejemplo las personas solicitados en procesos de extradición en delitos de alto perfil como asesinatos o actos de corrupción como hay en las personas del Batallón y de hecho que se les respeten los derechos humanos porque ese si nosotros lo vivimos con nuestro representado en el tiempo de que ni a nosotros como apoderados legal nos respetaban los derechos como abogados y mucho menos a las personas”.

En ese sentido explicó que “nosotros sabemos y ya nos dimos cuenta que fue por la misma seguridad inclusive no se le permitía que se ingresara alimentación de afuera por la misma seguridad del interno, ahí estamos totalmente de acuerdo, pero sí que sea del lado siempre y vigilado por los derechos humanos, porque son personas que todavía no están sentenciadas y por lo tanto, como dice nuestra Constitución, son inocentes hasta que no se compruebe lo contrario”.

Considera que “todo recluso necesita tener acceso a una llamado a un familiar para ver como esta su familia afuera, pero que sea debidamente controlada, como le repito, en el Comando de Operaciones Especiales COBRA, ahí si existe, hay personas que utilizan teléfono maliciosamente y se encargan de hacer cosas de altos ilícitos”.Hondudiario.

