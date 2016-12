La inseguridad está siendo generada por el propio presidente: Romeo Vásquez  

***“La estrategia de seguridad es un fracaso en Honduras, la mayor acción de inseguridad quien la está generando es el mismo presidente de la República (Juan Hernández), junto a su grupo de violadores de la Constitución, ya que sus acciones también crean inestabilidad política”, dijo inicialmente Romero Vásquez en declaraciones a Radio América.

Tegucigalpa, Honduras.

El ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), Romeo Vásquez Velásquez, dijo que la inseguridad en el país está siendo generada por el propio presidente Juan Hernández, ya que no respeta la Constitución de la República y eso es lo que está generando inseguridad jurídica, además considera que la estrategia más importante para lograr la seguridad de la nación, debería ser una que esté orientada en sacar al mandatario del poder ejecutivo y enjuiciarlo.

“La estrategia de seguridad es un fracaso en Honduras, la mayor acción de inseguridad quien la está generando es el mismo presidente de la República (Juan Hernández), junto a su grupo de violadores de la Constitución, ya que sus acciones también crean inestabilidad política”, dijo inicialmente Romero Vásquez en declaraciones a Radio América.

En ese sentido considera que al crearse este tipo de inestabilidad, el país es el afectado ya que “no hay inversión extranjera ni creación de empleo, es allí donde se crea la inseguridad, es por eso que la primera estrategia de seguridad que planteo es sacar a Juan Orlando Hernández del poder y enjuiciarlo por violador de la Constitución de la República”.

Añadió que “asimismo para el grupo que lo acompaña, porque están cometiendo un delito grande para Honduras, pero también tenemos otro caso como el de la seguridad ciudadana, pues no han sido capaces de resolver, ya que no si quiera han sido capaces de proteger a los miembros que están trabajando con la depuración policial, no podrán garantizar la seguridad de un pueblo entero”.

Según Vásquez, “las estrategias no solo deben de ir orientadas al uso de la fuerza o a la represión, sino también a la actitud preventiva eficaz y rápida con la juventud, pero al mismo tiempo crear un sistema de inteligencia que no se para andar siguiendo políticamente a las personas, es a los delincuentes a quienes se les debe dar persecución”.

Estamos en una guerra, tenemos un problema de seguridad nacional, al que no han entendido así, he presentado propuestas para solucionar esta crisis de seguridad, pero no lo aceptan porque aquí todo lo ven como un negocio. No podemos permitir que sigan asesinado a nuestra gente, eso es doloroso y vemos que las acciones del Estado que no son las apropiadas”. Apuntó.

Finalmente indicó “que una estrategia de seguridad debe incluir todo, incluso el respeto a la Constitución de la República, ya que la violación a lay es uno de los mejores flagelos que constituye en un problema muy grande de inseguridad”.Hondudiario.

