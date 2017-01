En vigencia ordenanza para regular venta de bebidas alcohólicas en SPS

***La secretaria municipal, Doris Díaz, explicó que se ha desligado del Plan de Arbitrios el tema de la regulación de los horarios y venta de bebidas alcohólicas, por lo que se aprobó la Ordenanza de Regulación de Horarios y Bebidas para manejarla de una manera más fácil por cualquier modificación, sobre todo en épocas festivas.

San Pedro Sula, Honduras.

La Municipalidad de San Pedro Sula, que dirige el alcalde Armando Calidonio Alvarado, emitió la Ordenanza para la Regulación de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas, la cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2017 en todo el municipio.

La comuna sampedrana, según lo acordado en el Punto No. 6 del Acta No.122 de la Sesión Ordinaria realizada por la Corporación Municipal el pasado 14 de diciembre, formuló dicha ordenanza en base a lo prescrito en el Decreto Legislativo 18-2016 que reforma por adición la Ley de Policía y Convivencia Social y según Acuerdo Ministerial No.425-2014.

La secretaria munic ipal, Doris Díaz, explicó que se ha desligado del Plan de Arbitrios el tema de la regulación de los horarios y venta de bebidas alcohólicas, por lo que se aprobó la Ordenanza de Regulación de Horarios y Bebidas para manejarla de una manera más fácil por cualquier modificación, sobre todo en épocas festivas.

Reiteró que este tema estaba incluido en el Plan de Arbitrios como un artículo pero ahora se manejará a través de la ordenanza en referencia.

“Para la Municipalidad es mucho más fácil hacer cualquier cambio y emitir cualquier ordenanza o modificación, por ejemplo en temporada de Semana Santa o Navidad”, sostuvo Díaz. La Ordenanza establece los horarios de operación de negocios y venta o consumo de bebidas alcohólicas.

Quienes incumplan esta Ordenanza serán sancionados de acuerdo a Ley, por tanto los negocios que se encuentren realizando ventas de bebidas y sus clientes consumiendo bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos o exista la permanencia de menores de edad dentro del establecimiento, serán sancionados por primera vez con una multa de dos salarios mínimos; por segunda ocasión con tres salarios mínimos y el cierre del negocio por siete días, y en la tercera vez se cancelará el permiso de operación y procederá al cierre del establecimiento.

Mientras que los consumidores que se hallen bebiendo en el negocio fuera del horario determinado, se les aplicará una multa de un salario mínimo por persona. La Ordenanza también señala la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas y embriagantes en los negocios de comercialización de golosinas en casa y aquellos que incluyan juegos recreativos y mecánicos. Asimismo, queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas, en áreas de eventos deportivos.

Igualmente señala que en los negocios autorizados para vender bebidas alcohólicas, es obligatorio colocar en un sitio visible, rótulos que expresen la prohibición expresa de: “NO VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS NI TABACO A PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS.

Además, es prohibido vender y/o consumir bebidas alcohólicas el día domingo de 5:00 de la tarde al día lunes hasta las 6:00 de la mañana. (Según acuerdo ministerial No. 425-2014).

“Todo negocio que expenda bebidas alcohólicas, debe obtener su Permiso de Operación de Negocio individualizado para realizar esta actividad y cumplir las disposiciones emitidas por la Municipalidad de San Pedro Sula y/o el Gobierno Central en referencia a la hora de ventas de bebidas alcohólicas”.

La Policía Municipal en colaboración con la Policía Nacional, supervisará el cumplimiento de esta Ordenanza Municipal.

HORARIOS

Los negocios que a continuación se describen pueden operar en el horario que estimen conveniente, pero sólo están autorizados a vender bebidas alcohólicas en el siguiente horario:

Tienda de Licores, Tienda de Conveniencia y Depósitos:

Lunes a Jueves: de 10:00 a.m. a 23:00 p.m.

Viernes: de 10:00 a.m. a 00:00 a.m.

Sábado: de 00:01 a.m. a 2:00 a.m. y de 8:00 a.m. a 00:00 a.m.

Domingo: de 00:01 a.m. a 2:00 a.m. y de 8:00 a.m. a 17:00 p.m.

Pulperías:

Lunes a sábado: de 6:00 a.m. a 22:00 p.m.

Domingo: de 6:00 a.m. a 17:00 p.m.

Supermercados y Mini Mercados:

Lunes a sábado: de 6:00 a.m. a 22:00 p.m.

Domingo: de 6:00 a.m. a 17:00 p.m.

Glorietas y Merenderos:

Lunes a sábado: de 10:00 a.m. a 22:00 p.m.

Domingo: de 6:00 a.m. a 17:00 p.m.

Billares:

Lunes a sábado: de 10:00 a.m. a 22:00 p.m.

Domingo: de 6:00 am. a 17:00 p.m.

Expendios de Aguardiente:

Lunes a sábado: de 10:00 a.m. a 22:00 p.m.

Domingo: de 6:00 a.m. a 17:00 p.m.

Restaurantes:

Lunes a jueves: de 10:00 a.m. a 2:00 a.m.

Viernes: de 10:00 a.m. a 00:00 a.m.

Sábado: de 00:01 a.m. a 2:00 a.m. y de 8:00 a.m. a 00:00 a.m.

Domingo: de 00:01 a.m. a 14:00 a.m. y de 10:00 am. a 17:00 p.m.

Drive In, Bares y Club Sociales, Clubes Nocturnos, Bailables, Karaokes, Discotecas: Lunes a jueves: de 10:00 a.m. a 00:00 a.m.

Viernes: de 10:00 a.m. a 02:00 a.m.

Sábado: de 00:01 a.m. a 2:00 a.m. y de 8:00 am. a 00:00 a.m.

Domingo: de 00:01 a.m. a 2:00 a.m. y de 10:00 am. a 17:00 p.m.

*Están exentos de estos horarios, los negocios debidamente autorizados y ubicados en los distritos turísticos determinados por la Corporación Municipal que podrán operar las 24 horas.hondudiario.

