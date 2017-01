Cambios en Gabinete buscan marcar equipos de Gobierno y de campaña

***El primer cambio se produjo hoy con la juramentación del general (r) Fredy Díaz como viceministro de Defensa.

Tegucigalpa, Honduras.

En su primera conferencia de prensa de 2017, el presidente Juan Hernández confirmó este lunes en Casa Presidencial los cambios en su Gabinete de Gobierno, que incluyen las Secretarías de Defensa, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Seguridad y de Salud, entre otras instituciones.

El primer cambio se produjo hoy mismo, cuando el presidente Hernández juramentó como viceministro de Defensa al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general (R) Fredy Santiago Díaz Zelaya.

El gobernante informó que el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH) Marlon Tábora será el nuevo embajador de Honduras en Washington, donde actualmente se desempeña comorepresentante de Honduras ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, el presidente Hernández confirmó las salidas del actual ministro de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Roberto Ordóñez; el ministro de Defensa, Samuel Reyes; la ministra de Salud, Yolani Batres, y la ministra asesora de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández.

Por otra parte, ratificó que el viceministro de Desarrollo Económico, Carlos Gunther Laínez, seguirá como responsable de Banca Solidaria.

También especificó que por motivos de salud deja el cargo la viceministra de Derechos Humanos, Karla Cuevas.

Y también dejarán sus cargos el director de Carreteras, Walter Maldonado; la delegada presidencial para el cambio climático, Christa Castro, y el viceministro de Seguridad, Salvador Valeriano.

Asimismo, ha sido llamado el actual embajador de Honduras en Israel, Isaías Barahona.

En la comparecencia el presidente Hernández dijo que “inicia el proceso electoral y mi prioridad es acción de Gobierno. No quiero que se confunda la responsabilidad de Gobierno con la electoral”.

Explicó que los cambios en su Gabinete obedecen a esa separación de funciones entre lo gubernamental y lo electoral, y recordó que varios funcionarios que dejarán sus cargos también son candidatos a diputados.

“Lo dije en su momento, que llegado el tiempo de iniciar el proceso electoral mi prioridad es la acción de Gobierno”, reiteró Hernández, quien dijo que en los próximos días se concretarán los demás cambios.

En ese sentido, el mandatario indicó que, “hoy que estoy inscrito como precandidato de mi partido, los líderes de mi partido de todo nivel tienen claro algo: que yo le voy a dar prioridad a la acción de Gobierno, el proceso electoral ha iniciado y alguien tiene que llevar a cabo las tareas electorales”.

“No quiero que se confunda la responsabilidad de Gobierno con la responsabilidad electoral del individuo que va en una campaña o del partido político”, apuntó el gobernante.

Expresó que “los cambios obedecen a que en su gran mayoría los que salen es porque van a la campaña con el partido o a sus propias campañas”.

El presidente Hernández explicó que lo que se quiere marcar claramente es el equipo de campaña política y el equipo de Gobierno.

“Que no me descuiden el Gobierno ni un tan solo segundo, porque yo sigo creyendo que es nuestra mejor carta de presentación, hacer el mejor Gobierno posible, y eso me permite ser más efectivo para buscar el bienestar del pueblo hondureño”, argumentó.

Agregó que quienes van de candidatos y ocupan cargos en la administración pública tendrán que irse a su actividad y quienes también se han decidido “por apoyar al partido en las tareas de la campaña, ese será un grupo, y queremos que esté totalmente dedicado a ello, y quienes estemos en el Gobierno estemos dedicados ahí”.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo añadió que la gran mayoría de los cambios que se están dando, tienen que ver “con esa lógica de dos equipos separados”. Hondudiario.

