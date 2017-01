Ley de Secretos nunca debió aprobarse “se debe abrir puertas a las auditorías”

***En ese sentido, Carías, considera que “eso debería de ser lo más transparente posible para dar confiabilidad, recordemos que el Estado de Honduras incluso hizo arreglos con Transparencia Internacional para que estuviese pendiente de lo que ocurría en el país”.

Tegucigalpa, Honduras.

El analista político, Pablo Carías dijo este lunes que la Ley de Secretos nunca debió aprobarse en el Congreso Nacional (CN), considera que el gobierno debería abrir las puertas a las instituciones contraloras para demostrar que los recursos están siendo muy bien utilizados por el Estado.

“Creo que eso cae por su propio peso, nunca debió haberse aprobado esa ley de secretividad para ningún tipo de recursos que es del Estado, más de un tema tan importante como este del que nos estamos ocupando, recursos que tienen que ver para la seg uridad y que es un aporte directo el que hace la ciudadanía”, dijo inicialmente el sociólogo a Radio Cadena Voces.

En ese sentido, considera que “eso debería de ser lo más transparente posible para dar confiabilidad, recordemos que el Estado de Honduras incluso hizo arreglos con Transparencia Internacional para que estuviese pendiente de lo que ocurría en el país”.

Asimismo añadió que “nada mejor, el mejor regalo que probamente podría ocurrir para el 2017 es que el Estado, el gobierno de Honduras diga tenemos puertas abiertas, no hay nada oculto, no hay nada escondido y se abre toda posibilidad para que los órganos encargados de la supervisión de los controles de los recursos del Estado hagan las auditorias que corresponden, a mí eso me agradaría mucho porque, eso devolvería mucho de lo que hemos ido perdiendo que tiene que ver con la institucionalidad”.

Finalmente señaló “por otro lado yo sí creo que estos fondos deberían ser específicamente para lo cual es recaudando que es el tema de la seguridad, pero uno siente que a los mismos pareciera que se les está dando cualquier uso, es decir, no necesariamente digamos que estén siempre ligados para particulares pero veo que a veces se hacen inversiones en tareas que son las habituales que tiene el Estado”.Hondudiario.

