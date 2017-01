Lo que hay detrás de los celos

***Si tus celos llegan a elevarse a otro nivel, lo más recomendable es que vayas a terapia.

Tegucigalpa, Honduras.

Entrevistamos a la talentosa psicóloga Alejandra Elizalde quien nos explicó que los celos son un fenómeno social que surgen como una manifestación en una relación afectiva. Además agregó que los celos son comunes en una relación, lo que no es normal es la celopatía, esto es cuando la persona presenta una enfermedad patológica.



¿Cómo saber si eres celópata?

Hay una ligera línea entre los celos y la celopatía, una vez que la cruzas te la pasas stalkeando a tu galán en todas las redes sociales y en su celular, lo que ocasiona que pierdas el control y esto hace que tanto tu pareja como tú, comiencen a sentir incertidumbre, inseguridad, angustia y tristeza. En ocasiones puedes llegar a hacer a un lado todas tus actividades, para supervisar las de tu chico.



¿Por qué nos volvemos celosas?

La doctora Elizalde asegura que hay varias razones que detonan los celos, pero principalmente se debe a la falta de seguridad, o ya sea que nacen a partir de una infidelidad, que no necesariamente te haya pasado en tu relación actual, sino que exista un antecedente. Todos estos sentimientos pueden irse acumulando y pueden verse reflejados en relaciones futuras, por ello, la doctora recomienda ir a terapia tras sufrir un engaño.



Los celos también tienen su parte positiva

Todas las cosas tienen su lado bueno… Tener un poco de celos con tu galán es algo completamente normal y sano, pues funcionan como una manifestación de amor. Así que demostrarle tu cariño de vez en cuando celándolo no es malo, se trata de no exagerar.



Tipos de celos

Según la doctora Elizalde existen dos principales tipos de celos:

Celoso paranoico: Ocurre cuando una persona presenta una fijación obsesiva por su pareja, lo cual puede llegar a desencadenar una serie de acontecimientos cero agradables como persecución y agresión. Se vuelve una relación tan pasional, que en ocasiones puede generar hasta un suicidio. Algunas de las frases que se dicen son: “Mi novio es todo para mí” o “Sin él no soy nada”, si has llegado a pensar o decir algo así, es momento de que te atiendas; también debes tener cuidado si tu pareja lo ha hecho. La doctora Elizalde asegura que esto se debe a que depositas toda tu seguridad en tu pareja y todo tu mundo gira a su alrededor, estos son síntomas de una relación enfermiza.

Celos proyectivos: Se dan cuando eres infiel y tienes miedo de que tu pareja haga lo mismo que tú estás haciendo. Si esto sucede es porque no sientes amor, sino una obsesión, lo cual puede desencadenar en que pierdas por completo las riendas de tu vida, ya que estás más preocupada por lo que tu pareja hace.



Consecuencias de los celos

El celado se siente tan intimidado que puede comenzar a tomar distancia, pues los celos pueden llegar a convertirse en una forma de agresión, por lo que le genera una amenaza. La doctora Elizalde nos dice que esto causa que la pareja se vuelva aún más celosa, pues el espacio que toma le hace pensar que realmente está sucediendo algo y comienza a acosar mas, por lo que se convierte en un ciclo vicioso que puede generar sensaciones negativas.

Solución

Si tus celos llegan a elevarse a otro nivel, lo más recomendable es que vayas a terapia. Recuerda que los celos nos vuelven ciegos, es decir, nos hacen ver cosas que realmente no están sucediendo. Por eso debes tener confianza en ti misma y quererte, además de convencerte de que realmente mereces lo mejor, así no presentarás ningún problema de celos con tu galán. Cospmopolitan/Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0