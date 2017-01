Apple podría lanzar un iPhone 8 de 5 pulgadas para este año

***Según este medio, el iPhone 8 llegaría con numerosas mejoras en diseño, pasando al cristal como el material de fabricación. El cristal ya lo vimos en generaciones pasadas como el iPhone 4 o el 4s, los dispositivos que a la mayoría les parece más agraciados estéticamente hablando.

Tegucigalpa, Honduras.

El 2017 será un año muy especial para Apple, y para los seguidores del iPhone. En concreto se cumplen los 10 años del anuncio del primer iPhone, un momento clave para los de Cupertino que quieren celebrar a lo grande este próximo año como mejor saben: lanzando nuevos iPhone al mercado. Un iPhone de 5 pulgadas sería la sorpresa de Apple para 2017, junto al lanzamiento del nuevo iPhone 7s en modelo normal y Plus.

Informaciones procedentes de la cadena de montaje de Taiwan aseguran que Apple lanzará un iPhone de 5 pulgadas en otoño del próximo año, y lo hará con especificaciones muy similares a las del iPhone 7s. De esta manera el rumor confirma dos aspectos: un nuevo modelo de iPhone y que finalmente contaremos con un iPhone 7s y no con un iPhone 8 para 2017.

De las características del iPhone de 5 pulgadas se sabe más bien poco a excepción de su evidente diagonal de pantalla, pero la fuente señala que contará con las mismas especificaciones del iPhone 7s y que tendrá cámara dual de manera vertical, y no horizontal como vemos en el actual iPhone 7 Plus. No es la primera vez que contamos con rumores de Apple relativos al aumento de la diagonal de pantalla del iPhone, y es que con la reducción de biseles sería un paso sencillo de realizar.

Otros rumores sobre el nuevo iPhone de Apple que introducirá en 2017 afirman que estaremos ante un teléfono con cuerpo de cristal y borde de metal, pantalla OLED, carga inalámbrica, cámara mejorada y desaparición del botón Home que pasaría a estar detrás de la pantalla. La fecha de lanzamiento de los nuevos iPhone está prevista para el próximo mes de octubre.actualidad/hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0