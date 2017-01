OLEADA. Mandan a decir que solo es la primera oleada de funcionarios (as) que pintan llantas. Quedan otros y otras haciéndose los curritos, pero, de mayo, si son electos, no pasan. La Ley Electoral es clarita de que todo candidato a un cargo de elección popular debe renunciar seis meses antes.

LISTA. La lista la encabeza el “niño Gualaco”, que va de candidato a diputado por las pampas olanchanas; Nelly Jerez, que está en Copeco y va de “resignada”; la gobernadora Lizzie Cano, que va de diputada por FM; Leo Castellón, gerente de la ENP y va de diputado por Cortés; Gabriel Rubí, gobernador de Yoro, en fin…

VUELVE. Robertico Ordóñez vuelve como jefe de campaña del “papá de los pollitos”, es decir, como el mero mero. El mismo cargo que ocupó en las internas, cuando le ganaron a “voto por voto”, y en las generales, cuando derrotaron a “Mel”.

TOTO. En La Bolsa se baraja el nombre de Toto Pineda como el sustituto de Robertico. La última palabra la tiene el Indómito, pero, todos los caminos indican que así será. También se buscan candidatos para la silla que deja vacía Walter Maldonado, en carreteras. Interesados, entenderse con Toto.

FREDY. “El regreso de Fredy” se estrenó ayer en Palacio con el retorno del exjefe del EMC como vice de Defensa, aunque todos los caminos indican que, en ausencia de un titular, será la mera poporoila. Por cierto que el hombre va llegando y la muchachada ya lo empezó a bombardear con preguntas sobre la cosa aquella.

MARLON. No hallan qué inventar. Más tardó JOH en confirmar que Marlon Ramsés será el nuevo embajador en Washington que unos chuscos en decir que solo porque es ahijado de Maduro, que es un gato para caer parado, que qué suerte tienen los que no se bañan, y que no sé qué, que aquí que allá… ¡Bárbaros!… Si el muchacho es preparado, hombre.

CARGO. Christa Castro, no Pérez, es la reemplazo de HH en Estrategia y Comunicaciones de la Vida Mejor, quien pasa a ocupar el mismo cargo, pero en la Comisión Nacional de Campaña de su “brother”… ¡Ahhh! Y de Israel se traen a Isaías Barahona para que les eche la segunda.

YOLANI. Delia Rivas es la nueva poporoila de la Secretaría de Salud en sustitución de Yolani, quien ahora viene y nadie la detiene como candidata a diputada por las tierras del Indómito. A ver si Janet Almendárez y compañía le echan el voto. Mátalas callando la Batres. Al suave se coló en las planillas.

ALIANZAS. Los que no se comen la tortilla así nomás, como RPA, creen que todos los chiquitos se unirán a JOH para enfrentar así a la otra alianza. Solo el PL se va solito. Al menos que los Pac y los refundidores admitan que van en picada y apoyen a los liberales, que por fin han empezado a despertar al monstruo.

