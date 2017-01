En batallones designados como centros de reclusión buscan privilegiar a los ricos

***Asimismo, Cálix añadió “resulta que en las cárceles dentro de los batallones tienen a personas que aparentemente tienen beneficios personas que entiendo que hasta les van a dejar desayunos de Denny´s, ahí Mario Zelaya, ¿Por qué Mario Zelaya esta en un batallón y porque Mario Zelaya no está en Tamara?”.

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, dijo este martes que la designación de batallones de las Fuerzas Armadas de Honduras, es incorrecta, ya que estas determinaciones solo buscan privilegiar a los más ricos que gozan de protección de algunos políticos del país.

“Creo que eso es incorrecto y le voy a dar dos puntos de vista, primero como profesional del derecho no es adecuado que los centros penales sean manejados por la fuerza militar, los centros penales deben ser manejados por una institución si y en este caso del Instituto Nacional Penitenciario, eso ya está estipulado, no veo porque cambiar eso número uno”, dijo inicialmente Cálix en declaraciones a Radio América.

Asimismo añadió “dos, lo más importante es que resulta que en las cárceles dentro de los batallones tienen a personas que aparentemente tienen beneficios personas que entiendo que hasta les van a dejar desayunos de Denny´s, ahí Mario Zelaya, ¿Por qué Mario Zelaya esta en un batallón y porque Mario Zelaya no está en Támara?”.

En ese sentido cuestionó “el que roba en un semáforos si esta en Támara? ¿Por qué el que mata esta en Támara, el que mata a una persona está en Támara y Mario Zelaya que es responsable de la muerte de más de dos mil personas esta en los batallones? Ese tipo de preferencias no debería de existir, todos debemos de ser medidos con la misma vara, si Mario Zelaya cometió un crimen que guarde prisión en Támara a donde están los criminales no en los batallones”.

Según el profesional penalista “en los batallones hay soldados, no es un centro penitenciario, entonces yo creo que pareciera que quieren mantener privilegios y que a ciertos reos con algún nivel, con algún contacto político los van a mandar a los batallones donde no los van a estar vigilando tan estrictamente donde los pueden llegar a visitar con mayor libertad”.

De tal mantera, cuestiona que en los batallones “no hay restricciones de uso de internet y otras cosas por ejemplo y donde pueden tener un teléfono celular estar en contacto con el mundo exterior y al resto de personas los mandan a Támara, el que no tiene dinero, el que no tiene contactos políticos que se vayan para Támara allá a vivir en el hacinamiento de Támara que es terrible y algunos pocos tienen alguna “celdita” para ellos solos sin compartir baños, eso no es correcto”.

Finalmente dijo “no le deseo el mal a nadie, pero si hay un criminal que ha cometido un delito y se le ha comprobado tiene que recibir el mismo trato, todos somos iguales ante la ley y no deberían de existir diferencias”.Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0