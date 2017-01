Quioto y Elis no estarán con Honduras en la Copa Centroamericana

***Tanto Elis como Quioto pasaron a formar parte del Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), por lo que esa sería la causa por el cual los delanteros hondureños no estarían con la Bicolor Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Nacional de Honduras, no ha iniciado el 2017 con buenas noticias, ya que dos de sus principales figuras como Alberth Elis y Romell Quioto, serán bajas en la Copa Centroamericana que se desarrollará del 13 al 22 de enero en Panamá.

Tanto Elis como Quioto pasaron a formar parte del Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), por lo que esa sería la causa por el cual los delanteros hondureños no estarían con la Bicolor Nacional. Otro de los inconvenientes es que el torneo no se desarrolla en fecha FIFA por lo que el club naranja no se ve obligado a cederlos.

Además, el Houston Dynamo tiene previsto iniciar su pretemporada el próximo 14 de enero, donde los catrachos han sido convocados pues son nuevos en el equipo y deben adaptarse, tampoco estará con Honduras Boniek García que también juega para los naranjas.

A las ausencias de García, Elis y Quioto se suma la del delantero Roby Norales, que también se convierte en legionario y estaría viajando en los próximos días a La India, para incorporarse a su nuevo club, el Bengaluru.

Honduras inicia este martes su preparación para la copa centroamericana, con 26 jugadores convocados por el seleccionador nacional Jorge Luis Pinto, con los que buscará destacar en el torneo para sellar su participación en la próxima edición de la Copa Oro 2017.Hondudiario.

