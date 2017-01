Buenas razones para decir NO

***¿Ya te cansaste de ser la típica persona complaciente? Es hora de cambiar tu actitud y empezar a ver por ti.

Tegucigalpa, Honduras.

Aceptémoslo: decir que no y poner límites a veces cuesta mucho trabajo. Ese ex que insiste en buscarte, un jefe que te explota o una persona manipuladora en tu vida, son claros ejemplos de situaciones en las que debemos poner un hasta aquí pero no sólo no sabemos cómo, sino que tenemos miedo a herir los sentimientos de la otra persona. ¿Te ha pasado?

La renombrada psicóloga clínica Judith Sanders afirma que el ‘no’ es un instrumento de integridad, puesto que busca poner una barrera entre nuestros propios deseos y los ajenos. Una persona que sabe negarse a ciertas situaciones, no sólo da la sensación de tener control sobre su propia vida, sino que denota a alguien que conoce sus alcances y sabe que su integridad va mucho antes que cualquier otra persona.

Además, la autora de diversos bestsellers subraya que el ‘no’ tampoco implica ser una persona negativa ya que “la negatividad es una actitud constante, mientras que el ‘no’ es un momento de claridad en nuestras decisiones”. A continuación te presentamos algunas situaciones en las que decir que ‘no’ será tu mejor herramienta:

Mantenerte leal a tus principios y valores

Esa amiga que le está siendo infiel a su novio y te ha pedido que guardes el secreto por ella, pero tú no te sientes cómoda. ¿Te suena? Como esta situación, hay muchas cosas que simplemente no van contigo y tu noción del deber ser: mentiras, estafas, robos, etc. Recuerda: no tienes por qué ser cómplice de nadie si tú no quieres hacerlo.

Protegerte de ser utilizado y que la gente pase sobre ti

Tu compañero de la oficina te pidió dinero prestado y prometió pagarte después. Viste que estaba pasando por una mala racha, decidiste no cobrarle y al poco tiempo volvió a pedirte, hasta que se volvió un ciclo interminable en el que él nunca paga sus deudas. Ok, está bien ayudar a la gente, pero si pasan sobre de ti tal vez es momento de repensar si así es como quieres tenderle la mano a la gente, ¿no crees?

Cumplir tus metas

¿Eres la clásica persona que se desvive por los demás y se olvida de sí misma? ¿Pasas horas escuchando e intentando resolver los problemas de los demás? Ojo: vivir la vida de otra persona significa que probablemente no estás poniendo atención a la tuya. Pon límites, deja que los demás se hagan cargo de sus asuntos y retoma tus planes. También recuerda que esto no significa que te conviertas en una persona egoísta que no tiene tiempo para nadie más, no se trata de irte a los extremos.

Protegerte de ser abusada emocionalmente

Esa tía que no deja de hacerte comentarios sobre tu peso y sobre lo mal que te ves hoy o el por qué aun no te has casado. Si su filtro de la asertividad se apagó, tú no tienes por qué escuchar cosas que te lastimen. Decir ‘no’ y dejar en claro lo que no te gusta es la mejor herramienta para alejarte de la gente tóxica.

Tomar fuerza para cambiar el rumbo de las cosas

Entraste a lo que, según tú, era el trabajo de tus sueños o a la escuela que siempre quisiste, lo anunciaste a los cuatro vientos y resulta que en realidad no te gusta tanto. Dicen por ahí que es de sabios cambiar de opinión y a pesar de lo que la otra gente puede pensar, tú debes ser tu prioridad.

¿Cómo hacerlo?

El miedo es una reacción muy natural a quienes nunca han sabido decir no o poner límites en su vida. Por eso, la Dra. Sanders nos comparte algunas claves para empezar:

Sustituye el ‘sí’ que sueles dar casi en automático por ‘voy a pensarlo’, así tú tendrás el control de la situación y prepararás el terreno para un posible no.

Equilibra tus prioridades, pero ten como eje central tus sentimientos, metas y objetivos. ¿El plan de alguien cercano daña o interfiere con estos? Hora de repensar esa relación.Glamour/hondudiario.

