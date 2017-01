¿Cómo influye el color de la ropa en tu estado de ánimo?

***¿Sabías que el color que eliges en tu ropa podría influir en tu estado de ánimo? Te decimos lo que dicen estos 5 colores y cómo usarlos con balance.

Tegucigalpa, Honduras.

No hay duda, el color tiene una gran importancia en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no te has sentido atraída hacia ciertos tonos sin realmente conocer la razón específica?

Incluso, algunos expertos afirman que tendemos a “sentir” los tonos, no solamente verlos. Justo por esto, los colores que eliges al vestirte pueden influir en tu ánimo mucho más de lo que crees.

Conoce cómo influyen estos cinco colores y aprende a usarlos a tu favor: de una forma balanceada.

Rojo

¿Qué transmite? Pasión, deseo y alerta.

Recurre a este color cuando tu ánimo no esté en su punto más alto, pues funcionará como el arma perfecta para levantarlo. Es ideal para una cita romántica o un momento en el que necesites causar una buena impresión y tener confianza en ti misma.

Eso sí, úsalo con moderación. Al ser un tono tan llamativo, si lo usas en todo tu look podrías ser percibida como demasiado intensa. Los accesorios en rojo se convierten en tu mejor aliado.

Naranja

¿Qué transmite? Optimismo, felicidad y calidez.

Aunque podrías pensar que este color influye en tu estado de ánimo de la misma forma que el rojo; el naranja es un color mucho menos atrevido, pero con un gran efecto antidepresivo.

Imagínate el color de una mañana con sol, ¿a poco no te hace sonreír? Usa este tono para momentos de socialización.

Elige tonos que complementen la complexión de tu piel: si es cálida decántate por algo más hacia el café, si es fría vete por algo más cerca del durazno.

Rosa

¿Qué transmite? Calma, paciencia, romanticismo y disminuye el estrés.

Si más de una persona te ha dicho que necesitas relajarte, tal vez la solución sea comenzar a incorporar un poco de rosa en tu guardarropa.

Los expertos afirman que este color tiene una influencia positiva en tu estado de ánimo, pues ayuda a calmarte en momentos de mucho estrés. Además, al ser un color asociado con lo femenino, te ayudar a lucir mucho más cercana.

Azul

¿Qué transmite? Creatividad, espiritualidad y seguridad al hablar.

Aunque es un color de lo más inspirador, debes evitarlo cuando te sientas baja de ánimo, pues puede tener un efecto depresivo.

La ocasión ideal es en esos días en los que sabes que no tendrás ni un minuto libre en el trabajo y ese proyecto necesita de toda tu atención. El azul ayudará a crear balance y concentración para salir exitosa.

¿Lo mejor de este color? Se vale combinarlo en distintos tonos para lograr un look total blue. ¡Balance total!

Negro

¿Qué transmite? Sofisticación, elegancia y autoridad.

El negro se convertirá en tu mejor aliado cuando quieras proyectar seguridad en ti misma, por ejemplo cuando tienes una junta con tu jefe.

No por nada el little black dress es una prenda que ha trascendido en el tiempo. No tengas miedo de que este color influya en tu ánimo, ¡verás que te sentirás elegante de pies a cabeza!

Eso sí, de vez en cuando combínalo con otros tonos para darle un giro a tu look. ¡No caigas en los excesos!Glamour/hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0