Inauguran seis proyectos sociales en Valladolid, Lempira

***Las obras incluyen carretera, agua, alcantarillado, estadio, auditorio y parque central. La carretera desde Cololaca hasta Valladolid está pavimentada con concreto hidráulico y tiene 29.2 kilómetros de longitud. El sur de Lempira contará pronto con dos estaciones de bomberos.

Valladolid (Lempira), Honduras.

El tramo carretero de 29.2 kilómetros entre Cololaca y Valladolid, en el sur del departamento de Lempira, así como otras obras sociales fueron inauguradas este miércoles por el presidente Juan Hernández, quien ratificó su interés por “seguir trabajando en favor de una región que estuvo olvidada por mucho tiempo”.

El gobernante afirmó que su Gobierno ha decidido hacer frente a los problemas que afrontan muchos pobres que han vivido en la Honduras olvidada.

“Vengo de Mapulaca, de reunirme con la Fuerza Binacional que vigila la frontera, y estamos sabidos que necesitamos seguir fortaleciendo la seguridad en ese sector”, dijo Hernández en el evento organizado en el parque central de Valladolid.

El mandatario, que además inauguró el estadio municipal, el auditorio municipal, el parque central y la primera fase del agua potable y alcantarillado sanitario, recordó que “poca gente sabe los problemas de agua que se tenía en Valladolid”, y resolverlo “solo significa darle dignidad a los más pobres”.

Añadió que “ustedes son tan hondureños como cualquiera y se merecen tener agua en sus casas”; el municipio de San Sebastián fue partícipe para ofrecer el servicio del vital líquido a Valladolid en un trabajo en conjunto con donantes y el Gobierno Central.

Carreteras de Valladolid a Mapulaca

Hernández recordó que hace muchos años “nos tardábamos 10 horas en venir desde Gracias hasta Valladolid, pero hoy, al ver las nuevas calles, veo que vale mucho la obra de darle dignidad a ustedes”.

Además, manifestó que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “tiene 15 días a partir de hoy para licitar el proyecto de mejoramiento de la carretera desde Valladolid hasta La Virtud y luego a Mapulaca e ir subiendo hasta llegar a San Juan”.

Sobre el mismo tema, expuso que “el sentido de esta carretera que llega a Valladolid debe seguir hasta Mapulaca y, por qué no, en los siguientes años hasta San Juan de Intibucá, pero igual pienso en la que va de Gracias a La Campa, San Manuel de Colohete, San Sebastián hasta caer a Tomalá y Tambla”.

Indicó que las carreteras deben servir como vías fundamentales para las producciones debido a que El Salvador y Guatemala necesitan alimentos y se debe aprovechar ese factor con el fortalecimiento de la producción para hacer crecer la economía.

Todos deben vivir con dignidad

El mandatario refirió que no podría haber llevado su gestión presidencial en tranquilidad si no se trabajara por el bienestar de la población necesitada de Honduras.

“No me hubiese perdonado si llegaba al Congreso o a la Presidencia y no les acompañaba en todos los proyectos que ustedes necesitaban. No me perdonaría si el sur de Lempira no queda transformado como realmente tuvo que suceder desde hace años”, dijo el titular del Ejecutivo.

Destacó que, por ejemplo, “hoy casi todas las aldeas tienen energía eléctrica y sabemos qué implica eso para todas las regiones que están siendo beneficiadas. Eso es algo que todos los hondureños se merecen”.

Aprovechó para mencionar que “la transformación que se ha iniciado en el sector de salud a nivel nacional es algo que igual se merecen porque el pueblo hondureño debe disfrutar de mejores condiciones con el plan que dentro de tres años más será una faceta sin precedentes en el país”.

Hernández resaltó que el Programa Presidencial “Vida Mejor ha llegado a miles de hogares y sabemos que es para atender y darle dignidad a los más pobres de Honduras. Hemos atendido a más de 2 millones de personas pero queremos seguir favoreciendo a los más pobres en todo el país”.

Más escuelas y centros de salud

Dentro del paquete de obras que se vienen en el presente año, hizo especial énfasis en que “es importante y prioridad atender a los más necesitados, por eso pido que se atienda primero a los más pobres, aunque no sea de nuestro partido o de muestra misma iglesia. Es algo que debemos recordarlo siempre”.

Esa premisa, por ejemplo dijo que tiene, entre otros de sus objetivos, que “a partir del próximo año no debe quedar ningún municipio sin centro de salud o instituto de educación y eso solo lo conseguiremos trabajando fuerte para favorecer a las nuevas generaciones”.

También informó que, tras hablar con los alcaldes de la región sur de Lempira, en los próximos meses “deben quedar distribuidas dos estaciones de bomberos para atender las necesidades de los pobladores”.Hondudiario.

