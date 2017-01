TREN. Mandan a decir que ya está todo listo para la otra alianza, la de los cachurecos con el FAPER, Vamos, la UD y la DC, así es que, no hay más tren que el que pita… Cinco aquí y tres allá. ¿Quién tendrá más “people” en las mesas electorales?… Jo… jo… jo… jo… jo…

CIEN. Solo Romeo, dónde estás que no te veo, jura por el “capi” Rivera que no hará alianzas con nadie. Si en las últimas elecciones solo sacó cinco mil votitos –y esto que el “capi” y Billy Joya todavía estaban con él- con la alianza de los cachos y la otra de los pac, no sacará ni cien.

ONDA. Montoya y demás hierbas de corbata rojo y negro siguen con la onda de que el PL se encarame a la alianza de los pac y de los que quieren refundir la patria –y el Pinu- pero, los que no se comen la tortilla así nomás, creen que eso sería terminarle de poner la lápida al gonfalón rojo-blanco-rojo… Será…

TODO. Lo bueno es que Tutankamon, Nefertiti, Ramssés II y Blue Demont contra las Momias de Guanajuato están en contra de cualquier alianza de los liberales –con cualquier partido- y todos los caminos indican que se jugarán el pellejo solitos. Bueno… todo dependerá de a quien elijan de candidato o candidata.

SPOT. Todavía no ha arrancado la campaña y el olanchano ya sacó su primer “spot”, en el que anuncia que volverá a subsidiar los combustibles –en su gobierno malgastó como cuatro mil millones en eso- regalará la energía, no cobrará peaje, en fin… Por lo visto todavía no se ha dado cuenta de que Chávez ya se murió y que Venezuela está quebrada.

LADO. La bulla es que algunos expertos le han aconsejado a JOH que, si quiere ganar la reelección, le pida a algunos personajes que han estado a su lado que, por favorcito, den un paso al costado y mejor se hagan humo, no importa de quién se trate… Será posible… Why? Que lo averigüe Morgan, papa…

CACHO. Luto de nuevo en la estrella solitaria tras la muerte, ayer, del conocido Rubén “Cacho” Zepeda, exprocurador general de la República. Apenas el lunes pasado falleció el también dirigente nacionalista Armando Argeñal, quien fue un líder cercano al movimiento de JOH.

POZO. Ajá, y la alianza aquella irá a apoyar esas reformas que el “papá de los pollitos” acaba de mandar al Congreso para apretarle las tuercas a los pandilleros y otras hierbas. La idea es refundirlos en El Pozo y ponerle fin a las extorsiones que son ordenadas desde los centros penales… A ver, dijo el cieguito.

CLASES. Parece que la comisión interventora de la rectora para la “U” de Catacamas ha salido cachinflín y el importado, que no se duerme en sus laureles, ni corto ni perezoso está aprovechando para convocar a clases. O sea que el vicerrector que juramentó JC está pintado.

