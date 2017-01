Nuestras Actitudes para 2017

Los comienzos de año son siempre ocasión para ampliar miradas, abrir horizontes, perfilar futuros con acentos positivos y reemprender el camino con la decisión de vencer obstáculos. Este año 2017 no está para grandes optimismos, pero no podemos aceptar que nos atrape la frustración o el conformismo. Es cierto que las fuerzas más tenebrosas controlan los principales hilos de decisión, tanto en el planeta en su conjunto como dentro de nuestro país. Ante estos presagios, ni el derrotismo ni las salidas desesperadas son las mejores actitudes para saber situarnos ante la realidad. A continuación sugerimos las siguientes actitudes que nos pueden ayudar a convertir en oportunidades hasta las más tenebrosas amenazantes publicidades oficiales adornadas de idílicas y sublimes promesas. Número Uno: una actitud de búsqueda y debate que nos permita descubrir nuestros caminos, nuestros aliados, identificar tanto las fuerzas que favorecen los cambios como las fuerzas que engañosamente buscan nuestra destrucción como pueblo y sociedad. Número Dos: una actitud de mirada amplia, más allá de la coyuntura electoral y proselitismos, por muy importantes que parezcan para algunas personas y sectores bien intencionados. La coyuntura electoral tiene el peligro de acortar miradas, de desfigurar hechos y personas hasta mitificarlos. No nos perdamos ni nos confundamos en una coyuntura electoral pasajera. Nuestra lucha y nuestros sueños son tan grandes que nunca podrán caber ni reducirse a una urna electoral. Número Tres: una actitud de creatividad y originalidad en la lucha pacífica, como expresión de la no violencia activa. No sucumbir ante la desesperación ni ante los violentos que se afanan en que caigamos en respuestas violentas. Número Cuatro: Una actitud de apertura a lo diferente y a la diversidad y salir de encierros y círculos cerrados. Número Cinco: una actitud de sabernos acompañar desde la sencillez y nunca desde la soberbia, desde el trabajo en equipo y en comunidad sin dejarnos vencer por los protagonismos individuales. Número Seis: una actitud de acentuar lo positivo en las luchas y en las personas, y en disminuir prejuicios y críticas destructivas. Número Siete: una actitud de cercanía y amistad con las personas, la comunidad y sus realidades cotidianas. Número Ocho: una actitud de acentuar más los signos testimoniales por encima de las palabras y los discursos. Número Nueve: una actitud de mantener y valorar el sentido de la fiesta, del abrazo y la alegría compartida e incluyente. Número Diez: una actitud de apertura a la trascendencia, de fe y amor en la Vida, en las personas, en la comunidad, en Dios y en toda la creación, en el triunfo de quienes nadan contra esta tormentosa corriente de los falsos brillos del mercado y el capital.