Inversionistas de Taiwán identifican las oportunidades en Honduras

***A finales de noviembre, la primera misión comercial de inversionistas taiwaneses llegó al país motivado por el excelente clima de negocios que hay en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La gira de trabajo realizada por el presidente Juan Hernández, en octubre del año pasado, sigue rindiendo los frutos esperados.

En esa ocasión, el gobernante visitó la República de China (Taiwán) con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación con la presidenta Tsai Ing-wen y exponer ante más de 60 inversionistas las bondades de hacer negocios con Honduras.

Además de ese encuentro, en el que se expuso de forma magistral el programa Honduras 2020, el presidente y su comitiva sostuvo encuentros de alto nivel con los ejecutivos de grandes empresas de la República de China.

El encuentro empresarial se llevó a cabo en Taipei, capital de la República China Taiwán, luego de firmarse un importante tratado de cooperación mutua entre Pro Honduras y el Consejo de Desarrollo de Comercio Exterior de Taiwán (Taitra).

La firma de este tratado, de la cual fueron testigos los presidentes Tsai Ing-wen de Taiwán y Juan Orlando Hernández de Honduras, resultó prioritaria en la visión al desarrollo y el crecimiento económico que tiene Honduras.

Esta poderosa organización empresarial tiene como objetivo principal identificar las oportunidades de negocios para Taiwán en el mundo, siendo Honduras un país clave como puerta de acceso para el mercado latinoamericano.

Hernández afirmó a los inversionistas que por primera vez en la historia el país tiene un programa de desarrollo que es impulsado por el gobierno y la empresa privada, con el acompañamiento de la firma consultora internacional McKinsey.

Ese programa, denominado Honduras 2020, potencia seis sectores económicos clave: turismo, maquila textil, manufactura de autopartes, servicios de apoyo a negocios (call center), agroindustria y vivienda.

A través de promover las inversiones en esos seis sectores, se generarán 600,000 empleos en un periodo de cinco años.

De acuerdo al gobernante, el sector público y privado trabajan de la mano para convertir a Honduras en el Centro Logístico de América, desde donde se manejarán inversiones superiores a los 13,000 millones de dólares en el mismo periodo de cinco años.

Actualmente Honduras hace una inversión histórica en infraestructura de 2,300 millones de dólares, producto de la construcción de los corredores logísticos que unen mediante carreteras de primer mundo los 391 kilómetros que separan el océano atlántico del pacífico.

Además, se trabaja en la modernización de toda la red de puertos y aeropuertos, los cuales son claves en la repotenciación de los seis sectores económicos.

Honduras actualmente tiene tratados de libre comercio vigentes con Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Unión Europea, Centroamérica y República Dominicana. Esto permite un acceso a 1,500 millones de consumidores en más de 40 países de todo el mundo.

En esa oportunidad, Hernández pidió a los inversionistas taiwaneses aprovechar toda esa infraestructura que ofrece Honduras y reiteró la conclusión a la que llegaron con la presidenta Tsai: “Honduras es la puerta de Taiwán para el mercado latinoamericano y Taiwán es la puerta de Honduras para el mercado asiático”.

Producto de ese acercamiento, a finales de noviembre llegó la primera misión comercial de inversionistas taiwaneses.

Durante la gira de una semana, la delegación asiática conoció parques industriales, lugares turísticos y otras zonas potenciales donde invertir sus capitales. Asimismo visitaron el operador Portuario Centroamericano de Puerto Cortés, a productores de café, carne, camarón y langosta.

Los inversionistas pertenecían a grandes grupos empresariales como Yi Chiao Int’l Inc., Dong Jyu, TaiDa Horticultura y Paisaje Biotech Co., Ltd., y Tri Service.

La presidenta Tsai llega al país acompañada de Huang Yu-chung, presidente de Taiwan Sugar Corporation; Chan Cheng-tien, presidente de Taiwan Textile Federation; Chen Yu-jan, presidente de Taiwan Agricultural Global Marketing Company Ltd.

También Lin Ching-po, presidente del Hotel Royal Group; Lin Chien-sung, presidente de World Taiwanese Chambers of Commerce; Tsai Tsung-jung, presidente de Power Master Group. Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0