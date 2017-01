Hondureño rebajó 58 libras en gimnasios de Honduras Actívate del San Felipe

***Don Carlos Torres ofreció su testimonio en la jornada de Honduras Actívate realizada en El Paraíso, la primera del 2017. El presidente Hernández enfatiza en que los hondureños logren un cambio de vida por medio del ejercicio diario y la alimentación sana.

El Paraíso, Honduras.

Don Carlos Torres rebajó más de 58 libras en dos meses mediante el programa de trabajo que realizó en la Clínica Honduras Actívate del Hospital San Felipe, éxito que fue conocido hoy por los miles de hondureños que participaron en la jornada de esta iniciativa presidencial en la ciudad de El Paraíso.

“Si yo lo pude hacer, otros igual pueden tener los mismos resultados”, dijo Torres, quien fue invitado especial en el acto de inauguración de la trigésimo primera edición de Honduras Actívate, la primera del 2017, realizada en El Paraíso y que tuvo como punto de partida el estadio Oro Verde de esta localidad, con la participación del presidente Juan Orlando Hernández.

Torres reconoció que “hay que tener mucha dedicación” para alcanzar un logro como el suyo y dijo que “lo hago por mis nietos y por mis hijos”.

Relató que “cuando vi al presidente Hernández corriendo me gustó su actitud y por eso decidí acudir a la clínica de Honduras Actívate”.

También dijo que cuando se inicia un nuevo año muchas personas se ponen la meta de bajar de peso, pero pasa el año y se olvidan de la misma; sin embargo, “yo puedo dar testimonio de que sí se pueden lograr los objetivos”.

Don Carlos llegó a la clínica del Hospital San Felipe con un peso de 370 libras; en dos meses de trabajo llegó a 311.8 y para finales de 2017 espera lograr su peso ideal de 195 libras.

Compromiso y tenacidad

El presidente Hernández resaltó que el testimonio de don Carlos Torres “motiva e inspira” y que además su logro “requiere mucho compromiso, tenacidad, y si dice que lo hace por sus hijos y por sus nietos, es porque sabe que está de por medio su vida”.

El gobernante expuso que “si él lo puede hacer, igual lo podemos hacer todos los hondureños. Si la gente solo come y come se puede estar generando un gran problema porque hay mucha gente que tiene diabetes y no lo sabe”.

Es por ello, señaló el mandatario, que mucha gente pierde sus piernas, sufre un infarto, un derrame cerebral, paros cardíacos, otros son hipertensos, pero en su caso, “cuando volví a hacer ejercicio y a comer saludable, cuando bajé de peso, ya me redujeron la dosis de mi pastilla de la presión”.

Hernández refirió que en América se gasta mucho presupuesto en las dependencias de salud para contrarrestar esas enfermedades, las que podrían evitarse “si se comiera más saludable, si se tomara bastante agua y la gente se ejercitara a diario”.

Las bases de un cambio

Al recordar los beneficios que deja en el ser humano el hecho de acostumbrarse a rutinas diarias de ejercicio, Hernández dijo que “estamos sentando la bases de un cambio de vida en el país; es un cambio de vida para comer más frutas y verduras. Recuerden que mucha gente ha muerto por simple descuido”.

“Mucha gente gasta dinero para evitar enfermedades que se pudieron haber dejado a un lado solo con comer sano y hacer ejercicio”, subrayó el titular del Ejecutivo.

Enfatizó en el hecho de que si todos los hondureños “se acostumbran a caminar y hacer ejercicio van a andar alegres todos los días y luego les va a hacer falta estar activos”.

A la vez, resaltó la labor de los Embajadores de la Prevención (atletas y exfutbolistas, entre otros) que han destacado, entre ellos Patrocinio Sierra, Fernando “El Azulejo” Bulnes, Patrocinio Sierra o Luis Salgado, que hoy le acompañaron en El Paraíso y que promueven por todo el país lo que se puede lograr por medio del deporte.

El presidente Hernández alabó las bondades de la región oriental del país, y en especial de El Paraíso, “por ser un lugar bonito, lindo, trabajador y gran productor de café”.

67 años bien activados

Don Santos Castellanos llegó a El Paraíso con las intenciones de ver el presidente Hernández y saludarlo, y de paso recordar que “caminar a uno le ayuda mucho, y como yo lo hago todos los días, a mí ya no me hace”.

Castellanos relató que para acudir a trabajar siempre debe caminar mucho, e igual “cuando voy a traer leña y a mí eso no me provoca problemas. Me siento todavía muy fuerte”.

Como don Santos, miles de pobladores de aldeas y regiones aledañas llegaron al estadio Oro Verde, donde el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, Rolando Peña, consideró el Honduras Actívate como “una gran iniciativa, incluso única a nivel de las Américas”.

Mejorar las condiciones de vida

Honduras Actívate se inició hace dos años con una caminata que se realizó en la Isla del Tigre, pero con el paso del tiempo se ha convertido en todo un movimiento social liderado por el presidente Hernández.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de vida y de salud de miles de hondureños en todo el país, además de incentivar el turismo interno y fortalecer la economía.

Al mismo tiempo, Honduras Actívate tiene como objetivos reducir las enfermedades no transmisibles como la presión arterial, obesidad, sobrepeso entre otras, a través de la actividad física y una alimentación sana.

La actividad igual se convierte en un encuentro de convivencia y armonía entre los ciudadanos, buscando que las familias puedan disfrutar de un momento de sano entretenimiento y esparcimiento.

Novedades en 2017

La competencia en El Paraíso se desarrolló en las modalidades de ciclismo profesional masculino de 25 kilómetros, ciclismo intermedio de 20 kilómetros, carrera de fondo de 12 kilómetros, sendero largo de 10 kilómetros y sendero corto de 4 kilómetros.

En esta nueva temporada de Honduras Actívate se incluyeron novedades como demostraciones de esgrima, futbolito y el concurso Arte Actívate, además de recreovías, juegos tradicionales, clases de zumba, y un gimnasio móvil para los que no compiten.

El sábado se llevó a cabo una Noche Cultural, también renovada en este 2017, que incluyó batucada, demostraciones de carros y motos, ballet, zumba, representaciones artísticas y premios.

Los ganadores

Ciclismo profesional masculino:

Jorge Leonel García Bicicleta (premio) Ronald David Ibarra Tablet José Morán Bicicleta Taiwán

Ciclismo Intermedio Masculino:

Cristian Martínez Bicicleta José Moncada Bicicleta Taiwán Luis Alberto Alvarado Cámara Sony

Ciclismo femenino:

Jessica Mejía Bicicleta Specialized Ángela Díaz Bicicleta Taiwán

Carrera de fondo masculina:

Fabricio Rivas Bicicleta Carlos Carranza Bicicleta Taiwán Gabriel Carranza Teléfono celular

Carrera de fondo femenino:

Fátima Zúniga Bicicleta Taiwán Sandra Vásquez Cámara Sony Fabiola Aguilar Tablet Alcatel. Hondudiario.

