Rutilia Calderón es una persona comprometida con la educación: presidente Juan Hernández

***Calidad educativa del país es prioridad del Gobierno. “Padres de familia no van a permitir que les vuelvan a cerrar un aula de clases”, señala el gobernante.

Tegucigalpa, Honduras.

La próxima ministra de Educación, Rutilia Calderón, “es una persona contundente” y tendrá “todo mi apoyo”, afirmó este lunes el presidente de la República, Juan Hernández, quien destacó el compromiso que ella tiene con el sistema educativo.

“Hemos hablado con Rutilia Calderón para que el maestro que no dé clases no se le paga, y si es reincidente, buscar el espacio para que no siga en ese tipo de actitudes”, afirmó Hernández en una conferencia de prensa que brindó este lunes en Casa Presidencial.

El titular del Ejecutivo expresó que confía plenamente en la capacidad de Calderón, quien actualmente es la vicerrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y sustituirá a Marlon Escoto como titular de la Secretaría de Educación.

Apuntó que la calidad educativa del país es prioridad de su Gobierno y para eso se necesitan procesos transparentes y “que estemos de cerca de los docentes y padres de familia para apoyarlos”.

Aportó que hoy “tenemos que dar un salto enorme en cuanto a la calidad educativa. El inglés, la parte de educación técnica, capacitación del docente, participación de padres de familia, es fundamental”, explicó Hernández.

El mandatario consideró a Calderón como una persona “contundente y que va a tener todo mi apoyo”.

“No me cabe la menor duda que Rutilia Calderón será contundente y por eso le pedí que me acompañara, porque sé de su temple, contundencia y del compromiso que tiene con el sistema educativo”, explicó el gobernante hondureño.

Añadió que Calderón conoce las falencias que tiene el sistema educativo.

Trabajo extraordinario

Por otra parte, el titular del Ejecutivo reconoció la labor del exministro de educación Marlon Escoto y que durante sus funciones hizo un trabajo “extraordinario en cuanto al orden” en el sistema educativo.

“El pueblo hondureño y padres de familia no van a permitir que les vuelvan a cerrar un aula de clases, porque ese tipo de protestas lo que evidencia es un daño a la niñez y la juventud. Para mí ese es un tema del pasado”, concluyó Hernández.

Marlon Escoto fue ministro de Educación por cinco años consecutivos y recientemente renunció de ese cargo.Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0