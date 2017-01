Ejecutivo pide campañas con respeto y sin subestimar inteligencia de Hondureños

*** “Si algo no le gusta al hondureño es ver a alguien destilando veneno o acuñando frases perversas”, señala.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la República, Juan Hernández, exhortó a todos los participantes en la campaña para las próximas elecciones primarias de los partidos políticos a mantener “el más alto respeto por el prójimo” y a no subestimar la inteligencia de los ciudadanos.

“Inició la campaña, la campaña interna, y yo quiero reiterar a los demás compatriotas que están en este ejercicio de elecciones internas o primarias que guardemos el más alto respeto por el prójimo, que nos miremos tal cual somos: hermanos hondureños”, expresó Hernández en conferencia de prensa en Casa Presidencial

Instó a que “el debate se dé en torno a cómo identificamos la problemática y las potencialidades de Honduras, y cuáles son nuestras ideas para mejorar el nivel de vida de los hondureños”.

“Repito algo muy básico y sencillo, pero que es muy poderoso: mi padre me enseñó que para pelear se ocupan dos y en ese sentido de parte nuestra no habrán ataques, no habrán respuestas agresivas”, aseguró Hernández, quien es precandidato presidencial por dos corrientes del Partido Nacional.

Asimismo, dijo que, basado en su experiencia política y académica, aconseja “una lección muy importante: a veces los políticos subestiman la inteligencia de los ciudadanos, de la gente más humilde inclusive”.

Hernández advirtió que “si algo no le gusta al hondureño es ver a alguien destilando veneno o acuñando frases perversas queriéndole bajar la esperanza por el suelo a este pueblo”.

Presagió que “esos, seguro, no van a concitar la voluntad de la gente, particularmente ahora que tenemos este nuevo esquema de comunicación que dan las redes sociales, el tema del internet”.

“A veces eso sirve para escudarse en el anonimato y querer inventar cualquier perversidad, querer tergiversar algo, pero con el tiempo la gente ha ido aprendidendo a poder separar lo bueno de lo malo, lo perverso de una genuina expresión de voluntad”, planteó el gobernante.

Un país diferente

El titular del Ejecutivo aseveró que “vamos a construir un país diferente, y para eso tenemos que decirle basta ya a la perversidad, basta ya a esa indolencia, basta ya a ese pesimismo infecundo, basta ya a esos actos de corrupción e impunidad que ya no deben de ser tolerables y, por el contrario, ser condenables, de frente y con altura”.

“De eso se trata la construcción de esta nueva Honduras que nos merecemos”, puntualizó el presidente Hernández.

En ese sentido, pidió “a los miembros de mi partido: tenemos que ser los que demos el ejemplo de más trabajo, de compromiso con la nación, de respeto, de tolerancia y, obviamente, de afianzar más esta democracia”.

Denuncia

Respecto a denuncias sobre supuesta destrucción de propaganda de opositores, Hernández dijo que “me imagino que la persona a que usted (periodista) se refiere que hizo esos señalamientos fue la persona que ya compitió conmigo; el pueblo hondureño ya decidió, no ganó, perdió”.

“Habría que revisar si sus posiciones son parte de las causas de que haya caído tanto su institución política”, consideró.

“Así es que ahora ya no tiene que pelear conmigo, tiene que enfrentarse con sus propios correligionarios, a ver si le permiten ser candidato a diputado, y esa es la democracia en cada partido”, agregó.

Hernández afirmó que “si él me hace el favor de identificar, si en efecto tiene las evidencias que fueron gente de mi partido que fueron a hacer eso, yo voy a ir personalmente a las intuiciones de mi partido para pedir que existan consecuencias, porque no es así el tema de la democracia”.

“Aquí postes, árboles, sobran para poner lo que quieran, no tienen por qué estarse peleando por eso”, añadió.

Refirió que “yo le decía y hacía una crítica a lo interno: para qué tanta cosa, si a algunos de nosotros ya nos miran demasiadas veces; no es necesario andar con tanto asunto” en la campaña electoral.

Debate sobre el país

Hernández dijo que “aquí es un tema del debate: qué es lo que hemos hecho, quién ha sido cada quien, quién ha tenido la entereza o no de resolver, qué hicieron los que ya estuvieron (en el Gobierno), qué no hicieron y qué es lo que vamos a hacer para que este país sea un ejemplo en el mundo”.

“Yo sí creo que Honduras en los próximos años va a sacudir la conciencia del mundo con lo que vamos a construir”, enfatizó.”Pero ya en esos temas de dimes y diretes” no participa, advirtió.Hondudiario.

