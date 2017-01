Informe sobre el Fiscal Adjunto solo “quedó en papel mojado”: Gutiérrez

*** De acuerdo a Gutiérrez, “investigamos 12 casos, era muchas recomendaciones de cada uno de los casos, corroboramos que habían acciones irregulares de este alto funcionario y sin embargo, el fiscal general no tuvo valor de decir nada”.

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu–SD), Gutiérrez, expresó que “las recomendaciones del informe para investigar alto funcionario del Ministerio Público (MP), (Rigoberto Cuellar) quedaron el papel mojado”.

“La semana pasada desempolvé ese informe que emitido en julio del 2015 y una de las recomendaciones específicas era a suspensión inmediata de un alto funcionario del Ministerio Público por asuntos relaciones con asuntos de licencias ambientales y otras situaciones irregulares por las cuales estaba comprometido, después se cerró la sesión del CN y nos convocaron en Gracias, Lempira, después nadie se acordó del informe”, lamentó.

De acuerdo a Gutiérrez, “investigamos 12 casos, era muchas recomendaciones de cada uno de los casos, corroboramos que habían acciones irregulares de este alto funcionario y sin embargo, el fiscal general no tuvo valor de decir nada, también el mismo CN es cómplice de este porque el que hace los nombramientos es el mismo CN, la mayoría de las bancadas votaron en contra de que se les aplica un juicio político”.

Aismimo dijo: “por eso Carlos Hernández tiene razón cuando dice que el Poder Político esta coludido con la corrupción y con la impunidad, ellos mismos lo están protegiendo así como a otros, no se le ha dado seguimiento, no sabemos si siguen trabajando aun pero no ha sido destituido por el CN, solo el mismo congreso los puede destituir, a la hora de la hora se mueven las fuerzas políticas y las bancadas grandes”.

“Porque en el CN no hay oposición, si hubiera oposición fuera otra cosas, en lo del TSC negociaron liberales, nacionalistas y libre, los del PAC están divididos como cuatro grupos diferentes, estoy sola y les dije que le diéramos seguimiento pero una sola golondrina no hace verano, en esos casos hay altos funcionarios involucrados de los partidos que han estado en el poder”, agregó. Hondudiario.

