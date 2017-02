Desde el Congreso lucharé contra la impunidad y la injustica en Honduras

*** Aurora Pineda, espera lograr un puesto en el Congreso Nacional, como representante de Libre. expresa que la muerte de su hijo me hizo reaccionar y luchar contra la impunidad en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.

Tez blanca, ojos color café oscuro, pelo liso tono caoba, sin dejar por fuera su mirada fija, ella es Zoila Aurora Rodríguez Pineda, destacada miembro de diferentes organizaciones de Sociedad Civil en el país, que busca una diputación para legislar contra la impunidad y la injusticia en Honduras.

Pineda, hija de don Ascencio Rodríguez y doña Zoila Flores Betancourth, nació en San Marcos de Colón, Choluteca, el 15 de junio de 1952, además está casada con el Ingeniero Carlos Humberto Pineda.

“Me vine desde muy pequeña de Choluteca para Tegucigalpa, porque a mi papá lo andaban buscando los nacionalistas en el Golpe de Estado de 1963 contra Villeda Morales, ya que mi padre era funcionario de la Alcaldía de nuestro municipio”, dijo Pineda.

Cursó sus estudios en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús de Tegucigalpa, luego sacó una licenciatura en Administración de Empresas y posteriormente realizó estudios de postgrados en el área de Desarrollo Comunitario en Argentina.

“Mi familia es lo más importante”

“Trabajé 16 años, pero cuando yo me casé y tuve mis hijos, decidí dedicarme totalmente a ellos, a mis hijos, y pensando que cuando ellos crecieran yo regresaría a trabajar, pero me enamoré tanto de mis hijos que me quede en casa criándolos, por eso digo que mi familia es lo más importante”, expresó la miembro de sociedad civil en el país.

Rodríguez Pineda y su esposo, procrearon tres hijos, Elia Aurora Pineda; Carlos David Pineda y Alejandro David Pineda, “ser madre ha sido una de las mejores cosas que me ha podido pasar”, agregó Pineda.

Momento más difícil de su vida

Uno de los momentos más difíciles que Aurora Pineda ha tenido en su vida, fue la muerte de su hijo Carlos David Pineda, quien fue asesinado junto a Rafael Vargas Castellanos, hijo de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el año 2011.

“La pérdida de mi hijo Carlos David en el 2011, a manos de policías, fue golpe duro para mí y mi familia, pero eso me hizo reaccionar y salirme de mi comodidad como mamá y me decidí incursionar en la lucha contra la impunidad y lo que estaba pasando en la policía”, recordó Pineda.

Además, añadió que “no íbamos a permitir que la demás gente pasará por la tragedia que nosotros pasamos con el asesinato de nuestros hijos, y considero que ha servido para hacer conciencia tanto en la población como en las autoridades de que era necesario cambiar y depurar la policía”.

En el Ruedo político

En la actualidad, la experta en administración de empresas ha decidido llevar su lucha hasta el Congreso Nacional, participando este año con una precandidatura en la casilla 141 como diputada por el movimiento Fuerza y Esperanza (FE) del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

“La iniciativa de incursionar en política me vino por la injerencia de estar en la sociedad civil con los temas de depuración de la policía y la lucha contra la impunidad y las injusticias en Honduras”, dijo Rodríguez Pineda.

“Llevo en mente y primero Dios me lo permita llegar al Congreso Nacional, trabajaré por la justicia y en contra de la impunidad, son dos cosas que me han movido y claro, el tema de la depuración será primordial”, detalló.

Seguidamente acotó que “de igual manera, propondremos depurar el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, hemos visto con buenos ojos el trabajo que la comisión depuradora de la policía ha realizado en apenas siete meses, además plantearemos la creación de una policía comunitaria”.

¿Por qué eligió participar por el partido LIBRE?

“En principio yo siempre he estado en contra de las leyes, con la gente que las quebranta y sobre todo con las que no les importa irse por encima de la Constitución, esa fue unas las principales causas por la que he decidido participar en el Movimiento FE del partido LIBRE”, manifestó Pineda.

Además explicó que “yo he considerado LIBRE lleva una propuesta que va en contra de todas las formas en que se están haciendo las cosas en el país, son cosas que afectan a los hondureños y sin olvidar la política que ha implementado el partido de gobierno, va en contra de mis ideales”.

También, comentó que recibió muchas solicitudes de diferentes partidos políticos para participar en este proceso electoral, “recibí solicitud del Partido Anticorrupción (PAC), del PINU y del Partido Liberal, pero el acercamiento que tengo con la dirigencia de Libertad y Refundación, me ha permitido conocer cuáles son los ideales, y me hizo identificarme con las propuestas de esta institución política”.

La oriunda de San Marcos de Colón, Choluteca pidió a la población hondureña estar “atentos y no dejarse engañar más por los políticos tradicionales y ver en realidad quienes son los que de verdad desean trabajar por una Honduras más justa”. Hondudiario.

