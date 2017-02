María de Suyapa es el principal motivo para luchar por los más desprotegidos

***“Agradezco a mis hermanos, el Cardenal Óscar Andrés y a Monseñor Juan José Pineda, por darme esta oportunidad de acompañarles en la celebración de las solemnidad de nuestras Señora de Suyapa, principal símbolo de la religiosidad y de la devoción del pueblo hondureño”, inició diciendo Lacunza.

Tegucigalpa, Honduras.

Ante la ausencia de su eminencia el cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez, la Eucaristía en honor a los 270 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa fue celebrada por el purpurado panameño José Luis Lacunza, quien dijo que la presencia de María es un mensaje claro para nunca perder la fe, que desde su llegada se ha convertido en el principal símbolo de la religiosidad y de la devoción del pueblo hondureño.

“Agradezco a mis hermanos, el Cardenal Óscar Andrés y a Monseñor Juan José Pineda, por darme esta oportunidad de acompañarles en la celebración de las solemnidad de nuestras Señora de Suyapa, principal símbolo de la religiosidad y de la devoción del pueblo hondureño”, inició diciendo Lacunza.

Recordó que desde la segunda mitad del siglo 18, cuando el joven Alejandro Colindres y el niño Lorenzo Martínez, encontraron la imagen diminuta de la Virgen, ella se ha convertido en el principal tesoro de la feligresía católica hondureña.

“María es parte integral de nuestra fe, que además de ser católica, apostólica y romana es también mariana, si sacamos a María de nuestra fe, Cristo se convierte, en un extraterrestre y nuestra fe pierde todo sentido, sin María, Jesús no serpia el hijo de Dios hecho hombre y si no se hizo hombre, no pudo morir, no pudo resucitar y si no resucito, como dice el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación, nuestra fe y somos los más estúpidos de los hombres”, expresó.

Asimismo explicó “hay quienes dicen que somos endemoniados porque veneramos a María, con todo respeto, me dan lástima, porque no entienden ni a María ni a Cristo, y por no acogerla se quedan huérfanos, sin padre ni madre. El Papa Francisco, nos recuerda que María es la madre de la evangelización. Indicó que la iglesia debe ser cercana, abierta, llena de fervor y de dinamismo, pero caminar de la mano de María”.

Añadió que “el Papa, Francisco nos recuerda que María es el regalo de Dios a su pueblo, las palabras de Jesús al borde de la muerte, mujer allí tienes a tu hijo, hijo allí tienes a tu madre, no expresa una preocupación piadosa hacia su madre, sino más bien una revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica, Jesús nos dejaba a su madre, al pie de la cruz en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María, porque no quiere que caminemos sin una madre”.

Consideró que “María, como una verdadera madre, camina, lucha por nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios, así lo experimentamos día a día, a los largo y ancho de la geografía latinoamericana de los miles de santuarios marianos que dan calor maternal compartiendo las historias de cada pueblo que vive el evangelio y entra a formar parte de su identidad histórica porque ella se ha hecho presente especialmente en los más necesitados los más pobres”.

De igual manera, enfatizó en que “Si estas paredes de la Basílica de Suyapa hablaran, nos contarían tantas historias de superación, perdón, de dones recibidos y millones de hombres y mujeres a lo largo de toda la geografía Mariana podrían contarnos esas historias, cuantas preocupaciones, angustias, dolores, agradecimientos, no han dejado ustedes peregrinos y peregrinas a los pies y manos de la virgencita de Suyapa, cuantas flores, velas y recuerdos dan testimonio de su gratitud por la escucha de su madre”.

Destacó los “270 años de una presencia maternal de María, pero no perdamos de vista no solo es un punto de referencia para nuestras necesidades, es también un reclamo para nuestra fe y vida eclesial porque hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia cada vez que miramos a María, volvemos a creer en los revolucionario de la ternura y del cariño, porque en ella vemos que la humildad no son virtudes de los débiles sino de los fuertes que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes”.

“María es modelo para todos nosotros, es también nuestra señora de la prontitud, así la define el Papa, es la que sale de su pueblo, no pensando en ella, sino en los demás para auxiliarlos, sin demora, esa dinámica de justicia y ternura de contemplar y caminar hacia los demás es la que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización, para que la iglesia sea una casa para muchos, una madre para todos pueblos y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo”, recordó.

Finalmente dijo “Morenita de Suyapa, madre y patrona del pueblo hondureño, mira a tus hijos e hijas, venidos de todos los puntos del país aquí nos tienes, a tus plantas, cargados de preocupaciones e ilusiones los ponemos en tus manos, no desoigas nuestras suplicas y haznos dóciles a Jesús y solidarios con nuestros hermanos para que nuestras divisiones, egoísmos e indiferencia con el trabajo honesto de todos podamos alcanzar días de prosperidad, paz y unidad”. Hondudiario.

