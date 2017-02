Peligroso escenario mundial

Vladimir Gessen

Trump y Putin pueden llevar al Mundo a un peligroso escenario

¿Puede la maniobra de Donald Trump lograr una alianza estratégica entre Estados Unidos de América y la Federación de Rusia? ¿Se puede ir contra los compromisos, pactos, acuerdos y coalición de Estados Unidos con Europa, la cual se han mantenido desde la segunda guerra mundial, precisamente contra la extinta Unión Soviética, y la Rusia actual?… Pues es una arriesgada posibilidad…

Los antecedentes lo tenemos en lo que se llamó la “Diplomacia del Ping Pong”, que comenzó con un inocente y amistoso juego de tenis de mesa en 1970, entre los equipos de dos naciones enemigas como lo eran Estados Unidos y China, lo que fue el primer paso para lograr que las diferencias entre la China de Mao y la URSS comunista se agravaran, y se rompiera lo que parecía inevitable en medio de una guerra fría, como era una confrontación entre Estados Unidos contra una China y Unión soviética unidas. Dos años más tarde, en 1972, Mao Zedong y Richard Nixon se daban la mano en la China comunista. Hecho que dio el inicio de la separación del mundo comunista y la independencia de China del Kremlin soviético.

Sin dudas una alianza entre los presidentes Trump y Putin, significaría un volver la tortilla de la política mundial. Desde el punto de vista estratégico, el objetivo último sería impedir que China se convirtiera en la primera potencia mundial. Para ello, una primera meta sería debilitar a China, económica, política y militarmente. Otro objetivo estratégico sería el control del Medio Oriente por parte de ambas potencias, Estados Unidos y Rusia, con el objeto, no solo del control de la energía, sino, asimismo de neutralizar y destruir las organizaciones terroristas que se desarrollan en la zona.

Recordemos que Rusia al igual que EEUU han invadido y combatido en distintas épocas en países musulmanes como Afganistán, Siria, Iraq y ha sido notoria sus injerencias en el mundo árabe.

Por otro lado, los Estados Unidos han enfrentado y atacado al terrorismo del yihadismo, una de las ramas más violentas y radicales dentro del islam, pero Rusia también lo ha llevado a cabo en Chechenia y otros territorios de la Federación Rusa.

Este escenario obviamente no es el único que se espera. Algunos analistas dicen que Trump entrará en razón, o que no podrá llevar a la práctica lo que pregona. No obstante, con este adversario común, China, y el otro enemigo que comparten, el yihadismo, es posible y hasta probable que el acercamiento entre los Estados Unidos de Trump y la Rusia de Vladimir Putin se encamine.

La empatía de ambos presidentes, su similitud de comportamiento en su arrojo, osadía, audacia, agresividad, temeridad, determinación, y liderazgo, hace verosímil que puedan personalmente sentirse que juntos pueden enderezar a un mundo que ellos creen al menos extraviado.

La incertidumbre en Europa

Una alianza económica, política o militar, o por lo menos de no agresión, entre los dos países, perjudicaría, además de China, a los países europeos.

El problema radica, que una alianza económica entre las dos potencias, aplicando un proteccionismo como lo perfilan los dos presidentes, que beneficie a ambas naciones, iría en contra de la tendencia generalizada de un libre comercio mundial, y generaría un estancamiento de Inglaterra y de los países que hasta ahora conforman el Mercado Europeo.

Esta situación podría quebrar la Unión Europea y obligaría a los países del viejo continente a una carrera de proteccionismo económico y de armamentismo militar, como no se haya visto.

Los extremos políticos avanzarían tanto de derecha como de izquierda. De alguna manera, países europeos se aliarían con China y otros con la alianza EEUU y Rusia.

Latinoamérica

Trump ha comenzado su presidencia con un “Muro” que separa a los Estados Unidos del resto de América, más allá del Rio Grande. De hecho, es una señal, un símbolo y un claro mensaje que su política no será de integración. En este sentido, anunció medidas proteccionistas al proclamar impuestos para las importaciones de México, y el abandono del Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico.

Esto obligará a los países centroamericanos a mirar hacia Asia y Europa y viceversa.

Venezuela y Cuba

En este escenario, Cuba y Venezuela pueden coincidir con la alianza EEUU-Rusia. Si bien, Trump no pareciera favorecer a Cuba o Venezuela, no podemos ignorar, la deuda que mantiene Venezuela con Rusia, y Putin abogaría con el inquilino de la Casa Blanca para buscar un acuerdo con Venezuela. Al fin y al cabo, EEUU y Rusia conocen los recursos mineros, petroleros y estratégicos que existen en este país, y no querrán dejarle este territorio y sus riquezas a los chinos y sus aliados. Recordemos que Trump declaró que él era partidario de mantener a Baashar al-Assad en el gobierno de Siria, y que no hubiera sacado a Muamar el Gadafi de Libia, porque combatían al terrorismo. Lo cual nos demuestra que el no defiende principios democráticos en otros países, sino los intereses de los Estados Unidos.

En el caso de Cuba, hace muchos años que los dictadores Castro se dieron cuenta que tenían que de alguna manera asociarse con el gigante del Norte.

Otros países latinoamericanos

Todos los países caribeños dependen económicamente, en buena medida, de los Estados Unidos. También, existen países como Colombia y Argentina que hoy se consideran amigos de los EEUU.

Brasil tendrá que tomar una opción entre Europa y la alcanzable alianza Rusia-EEUU, de esta producirse.

Conclusión

La separación de Inglaterra de la Unión Europea, el resurgimiento de movimientos políticos distinto a los tradicionales, tanto de derecha como de izquierda, en un buen número de países del mundo, el regreso del populismo, el renacimiento de formas de discriminación y hasta de racismo, y el advenimiento de la presidencia de Donald Trump, han puesto en evidencia que la humanidad se encuentra en un momento crucial de transformaciones profundas, políticas, económicas, sociales, para bien o para mal de la humanidad.

“Alea iacta Est”… La suerte parece estar echada. Esperemos lo mejor.

