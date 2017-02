“Un sombrerudo anda con las patas hinchadas”: Mauricio Oliva

***“Debemos ir de manera masiva a las urnas, tenemos que ser los primeros, tenemos un equipo que sabe quiénes son, cuántos son y dónde están porque hay que transformar esa simpatía, esos discursos, esa música, porque al final de cuentas el único indicador de rendimiento son los votos y por eso necesitamos votos azules el próximo 12 de marzo”, demandó.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional y precandidato a diputado por Choluteca, Mauricio Oliva, relacionó en Pespire, que “mientras Juan Orlando pregona la recuperación de la paz y la tranquilidad para el pueblo hondureño y la generación de empleo, ahí anda un sombrerudo que dice que le va a meter fuego al país, que no van a haber elecciones, simplemente porque decimos aquí popularmente anda con las patas hinchadas”.

En ese sentido, durante dos actividades realizadas en la ciudad de Pespire y en la aldea San Juan Bosco de ese municipio, tras hacer un recuento de todas las obras y beneficios que se han realizado durante el presente gobierno, Oliva advirtió a cientos de nacionalistas reunidos en esos dos lugares que “de que nos sirve haber avanzado tanto, para dejar el poder en manos de unos irresponsables”.

Añadió que aquí sólo hay dos caminos, el camino bueno representado por el Partido Nacional o el camino malo que representa la alianza “chanfaina” y es por eso que pidió a los cachurecos que no se quede nadie sin ir a votar, porque hay precandidatos buenos en todas las planillas, y los que no resulten electos que no preocupen porque van a tener otra oportunidad más adelante pues el partido nunca se olvida de nadie.

“Debemos ir de manera masiva a las urnas, tenemos que ser los primeros, tenemos un equipo que sabe quiénes son, cuántos son y dónde están porque hay que transformar esa simpatía, esos discursos, esa música, porque al final de cuentas el único indicador de rendimiento son los votos y por eso necesitamos votos azules el próximo 12 de marzo”, demandó.

Aseveró que “tenemos la maquinaria lista, lo único que debemos tener es la disciplina de asistir temprano a las urnas, porque el pega primero, pega dos veces, el lunes ustedes van a ver las fotografías de las urnas de algunos partidos políticas con dos gatos ahí, la otra con cinco y van a ver que hay una gran cola en la urna del Partido Nacional, porque somos el partido de la esperanza, somos el partido que nos hemos ganado la credibilidad del pueblo hondureño, que estamos poniendo el pecho por rescatar la paz y la tranquilidad, somos el partido con el compromiso con los que menos tienen y más necesitan, vamos a ganar las próximas elecciones, no lo duden, será una victoria tan contundente en las urnas este próximo 12 de marzo que más de alguno de esos partidos de la oposición va a levantar cancha, no se va a presentar a las elecciones generales, porque si ustedes oyen los alegatos que tienen los liberales con los liebres, lo que se pelean es el segundo lugar porque ya saben quién tiene el primero y se llama Partido Nacional de Honduras”.

Recalcó que no cabe duda que Juan Orlando Hernández va a ser el próximo presidente de Honduras y Choluteca va a volver a dar una respuesta contundente y clara y precisa, la respuesta que le permitió a él, ser electo diputado y que sus colegas congresistas lo eligieran titular del Poder Legislativo. “Choluteca es la joya de la corona del Partido Nacional de Honduras, vamos pues a las urnas con alegría, vamos pues a las urnas con el ferviente deseo de reventarlas de votos azules, vamos a las urnas unidos, vamos a las urnas juntos, porque juntos podemos, claro que podemos”.

Durante el acto político realizado en San Bosco, Santos Reynaldo Pavón, líder comunitario, manifestó que, “cuando Mauricio Oliva promete una cosa es porque la va cumplir, aquí todos sabemos que no hay nadie como él en el Congreso Nacional, siéntase orgulloso de su pueblo que lo quiere y va a apoyar contundentemente y le vamos a multiplicar esos votos en las urnas”

Entretanto, el candidato a alcalde de Pespire por el movimiento “Juntos por más Cambios”, Aníbal García, manifestó que “hay que levantarnos tempranito a votar por el doctor Oliva y Juan Orlando Hernández, ellos son gente humilde y de campo como todos nosotros”.

En las actividades también participaron los precandidatos a diputados por Choluteca, Francis Argeñal, Suamy Núñez, Karen Gómez, Melitza Hernández (actual alcaldesa de Yusguare) y Juan Ramón Aguilar, quienes al unísono pidieron el voto para el presidente Juan Orlando Hernández, para Mauricio Oliva, para Aníbal García y para todos los nueve aspirantes a diputados por este departamento ya que cuatro años no son suficientes y lo bueno debe continuar. Hondudiario.

