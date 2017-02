LIBRE y PAC politizan reformas al Código Penal, según Cesar Callejas

*** El parlamentario nacionalista espera que los diputados de las otras bancadas no se quieran beneficiar de los votos con el tema de las reformas al Código Penal, por ser este un año político.

Tegucigalpa, Honduras.

El vicepresidente del Congreso Nacional (CN) Cesar Callejas, dijo este lunes que son algunos diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y del Partido Anticorrupción (PAC), los que se oponen a las reformas de Código Penal y que “el día que sesionen por las reformas a la misma ley, se les caerá la máscara a algunos parlamentarios”.

“Lo que queremos es sesionar en los próximos días y ahí se les caerá la máscara, los que quieran votar a favor de la seguridad, a favor del pueblo votaran a favor de las reformas y los que voten en contra, aliados con las maras, con las pandillas y con el crimen organizado van a votar en contra de las reformas”, manifestó Rivera Callejas.

En tal sentido, declaró que “hay que ser claros y precisos, las bancadas de LIBRE y PAC, algunos de ellos han manifestado su deseo de no aprobar esas reformas y han dicho una serie de aspectos que no son ciertos, por ejemplo: están penalizando la protesta pública, hay que dejar claro que no es cierto, no se está penalizando, la reforma dice claramente que solo son para delitos de asociación ilícita”.

Agregó que “yo no sé qué les pasa a algunos diputados de LIBRE y PAC que no entienden que los dueños de buses, la señora de la pulpería, del supermercado y el del restaurante están atemorizados con tantos problemas que han habido, cuando estos delincuentes queman un autobús, no es por beneficio económico, sino para causar pánico y uno se puede quedar de brazos cruzados”.

“Es por eso que en los próximos días el presidente del CN estará convocando a sesión del pleno para que de una vez por todas, aunque se ha tratado de consensuar con ellos y no se ha podido”, expresó el parlamentario.

También, añadió que “las reformas que ha propuesto el Poder Ejecutivo no las podemos ver desde un color político que se va a llevar los votos el Partido Nacional (PN) porque está en el poder, no, aquí tenemos que ser serios, responsables y atacar el problema, los que lo están politizando son ellos (diputados de LIBRE y PAC) porque están defiendo “los derechos humanos” y realmente no piensan en las victimas”.

El diputado nacionalista señaló que “la reforma es bien clara, dice que aquellos que están en asociación ilícita y que sistemáticamente, por ejemplo; un grupo de estudiantes, de profesores o cualquier grupo organizado que haga una protesta, no va hacer penalizado en lo más mínimo, pero si ya lo hace sistemáticamente en asociación ilícita y destruye propiedad público o privada y causen terror, a esos sí les va a caer todo el peso de la ley, porque los que causan terror son terroristas”.

Finalizó diciendo que “para estas reformas no se ocupa de una mayoría calificada (o sea 2/3 de los diputados), se ocupa de una mayoría simple (la mitad más uno) yo creo que si llegamos a los 65 votos, sino lo logramos estas reformas quedarán para la próximo legislatura y espero que ellos no piensen en política, no piensen en votos, ni en colores políticos, sino que piensen en el pueblo hondureño”. Hondudiario. Por: AT.

