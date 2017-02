Más que depurar, se necesita fortalecer los principios en la Policía: Gamero

***Rodas Gamero, enfatizó que solo la depuración a la Policía Nacional no ajustará para sanear la institución, considera que es necesario fortalecer los principios y valores en cada miembro policial.

Tegucigalpa, Honduras.

El exministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, dijo este viernes que la depuración en la Policía Nacional no tiene nada que ver los índices delictivos que afronta el país, al considerar que ese es un problema que se da en todo el mundo y que lo que se debe hacer es fortalecer los principios y valores en la institución.

“La depuración no tiene nada que ver con la violencia que vivimos en Honduras, recordemos que es un problema regional, esto se da prácticamente en todo el mundo, ya no tenemos un país donde no hayan atentados terroristas o no se cometan crímenes, lastimosamente nuestra nación está en medio de los países fabricantes y consumidores de drogas, entonces somos el colchón y aquí es donde nos dejan los muertos”, expresó Romero.

Agregó que “hay que trabajar en fortalecer esos principios y valores; y que realmente el policía que abrace esa carrera que lo haga por vocación, que sienta un compromiso con su carrera con su institución, con Honduras y sobre todo con el pueblo hondureño, eso es lo que se requiere”.

En relación al proceso de depuración que actualmente pasa la Policía Nacional, comentó que “hay una cantidad de policías y profesionales que no merecían o merecen irse porque han hecho su carrera en la institución y obviamente ellos están luchando por el desarrollo y el fortalecimiento de su Policía Nacional, lo que ha sucedido en otros países es que las han cerrado del todo y las han vuelto a reiniciar”.

Respecto al tema de la implementación de un chip que se pretende instalar a los uniformes de los policías, el coronel en condición de retiro manifestó que “todo lo que se pueda hacer para tener el control del personal bien hecho; lo que sucede es que cada vez que se va creando una cosa nueva, también los delincuentes van buscando como neutralizar esas acciones”.

“Un policía bien formado no necesita que se le coloque ningún aparato, él va a cumplir con su trabajo honestamente, que eso es lo que requiere el pueblo hondureño porque para eso paga impuestos, para pagarle a ellos para que hagan buen trabajo”, puntualizó Romero. Hondudiario. Por: AT.

