Respuesta del nacionalismo en las urnas será contundente

***Destacó que como dice el presidente Orlando Hernández, la joya de la corona del Partido Nacional, se llama Choluteca, y en ese sentido, gracias al apoyo de los votantes de Choluteca logró ser electo diputado y con el respaldo de sus colegas legisladores, se convirtió en presidente del Congreso Nacional.

Choluteca, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional y precandidato a diputado, Mauricio Oliva, afirmó durante de una concentración política en el barrio Iztoca de Choluteca, que la respuesta del nacionalismo en las urnas el próximo 12 de marzo, será contundente y demostrará la capacidad de movilización del Partido Nacional, porque es la institución política más fuerte, más efervescente, mejor organizado de Honduras y de Centroamérica.

Tras transmitir un fraternal saludo enviado por el presidente Orlando Hernández a todos los cachurecos del departamento de Choluteca, Oliva se refirió a los motivos para comparecer ante los nacionalistas del barrio Iztoca, una comunidad beligerante y proactiva a quienes refirió que esa comunidad va a aportar tres millones de lempiras y el gobierno, gracias a las gestiones de los diputados de Choluteca, va a poner otros 17 millones de lempiras, es decir que se van a invertir en ese vecindario 20 millones de lempiras para el sistema de alcantarillado sanitario y en el siguiente período de gobierno, será pavimentado.

También se refirió a importantes obras de infraestructura que están transformado la ciudad de Choluteca como el bulevar Juan Orlando Hernández de cuatro carriles que se está construyendo actualmente y que será complementario al bulevar Mauricio Oliva.

Asimismo, está avanzada la construcción del nuevo estadio Emilio Williams, al igual que las canchas deportivas que se construyen en los sectores de Las Colinas, barrio La Libertad, las que contarán con graderías, alumbrado eléctrico y grama sintética al tiempo que destacó que esas comunidades no van a pagar ni un cinco por la electricidad porque el Congreso Nacional aprobó mediante decreto que toda la iluminación de las canchas deportivas públicas de Honduras, es gratis.

Además, se refirió a la construcción de uno de los parques más lindos de Honduras, que funcionará a inmediaciones del barrio Iztoca y se trata del parque Abraham Williams Calderón el que será engramado, con áreas de juegos para los niños y una cancha de futbolito y que los pobladores de Choluteca no se extrañen que este sea el parque de diversiones más grande de Honduras.

Refirió que ya salió la licitación para la construcción de la carretera que va desde Santa Ana de Yusguare hacia El Corpus, igual se va a pavimentar de Orocuina a Apacilagua y si el Partido Nacional gana, se va a pavimentar Linaca también.

“O sea que el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández a la cabeza tiene la credibilidad suficiente para ofrecer al pueblo hondureño, la gente ha vuelto a creer, estamos recuperando poco a poco la paz y la tranquilidad, no ha sido fácil, hemos hecho mucho, pero hace falta más por hacer.

En programas sociales, anunció que la próxima semana se van a reparar los servicios sanitarios y el sistema eléctrico de la escuela Roger Guillén Bellino.

Reiteró que de nuevo los hondureños se encuentran de cara a un nuevo proceso electoral y otra vez los votantes están ante la disyuntiva de tomar el camino bueno o el camino malo, donde la oferta que propone el Partido Nacional, es de progreso, de trabajo, de paz y tranquilidad, mientras que la otra propuesta es incendiar el país, que no haya elecciones, que quieren quebrar vidrios, quemar carros y las comidas rápidas y que son personas que ni siquiera algunos de cara al pueblo sino que andan encapuchados.

Explicó que hay dos movimientos que están apoyando a Juan Orlando Hernández, porque la oferta del partido es tan grande que no se quiso presentar una sola planilla y por eso en ambas corrientes hay una amplia gama de jóvenes, hombres y mujeres donde los nacionalistas pueden escoger.

Refirió que en los movimientos hay 18 precandidatos a diputados por Choluteca, pero solamente se podrán escoger nueve, aunque este será el momento en el que se podrá seleccionar porque en las elecciones generales, el nacionalismo va con todo en plancha porque “yo no quiero que el próximo presidente del Congreso Nacional, pase lo que a mí me ha pasado, con 48 diputados he hecho micos y pericos, he llegado a tener 56, pero siempre consigo lo que quiero, pero toma tiempo y trabajo, persuadir, convencer, presionar polarizar para que las cosas caminen”,

En ese sentido, explicó que por eso se necesita que el nacionalismo saque la mayor cantidad de diputados y en eso no se puede hacer más que otra cosas que escoger a las mejores mujeres y hombres y quienes tengan la honrosa oportunidad de ir en las planillas del partido, no ser mezquinos.

Reiteró que el momento que más le gusta, es el de las elecciones pues ese día el voto del más humilde de Honduras, vale igual que el del más encopetado del país al tiempo que destacó el ejemplo de los dos jóvenes aspirantes a la alcaldía de Choluteca, Alexis Rivas y Saúl Juárez, quienes tienen amplia capacidad para rector esa municipalidad con cambios profundos y estructurales.

“Por eso el proceso electoral nuestro debe ser ejemplar, transparente, incluyente y va a ser siete veces mayor al de cualquier otro partido y ahí a a quedar ampliamente reflejada la voluntad, el deseo de los hondureños por tener una vida mejor, vamos a invertir 48 mil millones de lempiras en infraestructura, pero ningún programa es mejor que los beneficios de Vida Mejor, con la Merienda Escolar, Bolsa Solidaria, pisos saludables, techos dignos, letrinas, ecofogones, filtros de agua y hasta casas para aquellos que nunca han tenido una vivienda en su vida porque los del Poder Ciudadano nunca los atendieron”, arguyó.

En la reunión también participaron los precandidatos a diputados por Choluteca, Carlos Ledezma, Abraham Flores Guevara, Chito Aguilar, Karen Bones, Marvin Rivera, Eduardo Herrera, Brenda Pineda, Melitza Hernández, cuatro veces alcaldesa de Yusguare; Francis Argeñal, Emérita Bardales, Clarita Laínez, el doctor Rubio, quienes son gente joven, varias son mujeres guapas, con un denominador común, son buenos nacionalistas, gente comprometida con deseos reales de representarlos en el Congreso Nacional.

Tras enumerar una serie de leyes aprobadas en el Congreso Nacional a favor de la mujer, Oliva recalcó que el próximo 12 de marzo, las urnas deben llenarse de votos azules para demostrar la capacidad de movilización del Partido Nacional.Hondudiario.

