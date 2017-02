“No es con shortcitos o bailando en TV que se gobierna un país”: Mauricio Oliva

*** Oliva recordó que en varias oportunidades les ha dicho a los diputados de Libertad y Refundación (Libre) que las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y otras leyes, enviadas por el Poder Ejecutivo, no se trata de criminalizar la protesta pues las mismas van dirigidas a las maras y pandillas.

Choluteca, Honduras

El presidente del Congreso Nacional y precandidato a diputado por Choluteca por el movimiento Juntos por más Cambios del Partido Nacional, Mauricio Oliva, manifestó que gobernar un país “no es ponerse shortcitos rosados, ni bailar en la televisión porque se necesita mucho más que eso”.

Durante una actividad política en el departamento de Choluteca, Oliva pidió a sus simpatizantes no caer en la trampa de la confrontación.

Relató que un sobrino que vive en Tegucigalpa le dijo: “Mire tío qué barbaridad, una vieja loca anda arrancando los afiches de Juan Orlando” y él le respondió: “No hagas caso, para pelear se ocupan dos y lo hemos medido en las encuestas que la gente quiere paz y tranquilidad”.

Agregó que en varias oportunidades les ha dicho a los diputados de Libertad y Refundación (Libre) que las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y otras leyes, enviadas por el Poder Ejecutivo, no se trata de criminalizar la protesta pues las mismas van dirigidas a las maras y pandillas. “Ustedes son partido político o es que son maras para quemar edificios o buses, eso es lo que propone el Partido Nacional”, les dijo a los representantes de la oposición.

Igual recordó que en cierta ocasión su madre le contó un cuento: “Ella era de Amapala y en una Semana Santa llegó desde Tegucigalpa un cipote de esos guapitos, bien bonito el jodido y de ojitos verdes. Entonces, las cipotas de la isla se pusieron locas y una de ellas se enamoró del muchacho, la Semana Santa no fue tan larga, pero sí lo suficiente para ganarse una barriga. Allá a los nueve meses, cuando iba a dar a luz, la cipota gritaba…opérenme me muero, abuelita ayúdame, a lo que ésta le contestó; y no querías un hijo de ojos verdes pues”.

En ese sentido, refiriéndose a esa moraleja les dijo a los presentes que les puede pasar en política también. “Si no nos ponemos las pilas, después vamos a estar llorando, que ganó Mel Zelaya, que sacó tantos votos Nasralla, pongámonos las pilas, lo que tenemos que hacer es llevar a Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras otra vez”. hondudiario

