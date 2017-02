NONES. La alianza Nasralla-“Mel” le dijo nones ayer al reto que les lanzó el Indómito para que midan fuerzas y se sometan a una consulta popular sobre las reformas penales, para ver si, así como roncan, duermen. Hasta a rueda de prensa convocaron los ilustres para mandar a decir que neles, pasteles.

TUTO. El olanchano no quiso ni recibir a Tuto Quiroga, el jefe de la misión de observadores de la OEA, porque jura y perjura que solo viene a “legitimar el fraude”. SN dijo lo mismo y le voló candela al pobre Tuto. Ajá, y hace poco no anduvo “Mel” quejándose en los dominios del uruguayo, allá en Washington.

FIDEL. Qué bonito, les mandan a decir los cachos, cuando el insulso chileno era el power de la OEA y bailaba al son que le tocaba Chávez, allí si la OEA era la “mamá”, pero hoy, que no le hace los mandados ni al Maduro venezolano ni al cocalero boliviano, ahora es que no sirve y no es más que es un “cadáver putrefacto”, como le decía Fidel. Será…

CÁLIX. A Jorge Cálix no se la hacen buena esas últimas masacres y ha dejado entrever que habría gato encerrado, por aquello de la campaña. El de los chocoyos lo calificó de irresponsable y el propio “papá de los pollitos” dijo que, como le decía su abuelita, “las palabras se toman de donde vienen”… Será…

MARAS. Que alguien me explique, por favor, pide JOH, cómo es que aquellos que antes promovían el diálogo con las maras, que dejaban aterrizar chorreras de avionetas hasta la pata de drogas, y dejaron que la criminalidad creciera hasta niveles de espanto, hoy se niegan a contribuir con la Patria para el combate de la violencia, apoyando las reformas al Código Penal.

ONU. A oídos de la alianza opositora, George Gray, asesor estratégico nada menos que del secretario general de la ONU, se reunió ayer con el chaparrito de la Sedis y le dijo que el programa Vida Mejor “era un ejemplo de programas sociales en el mundo”. Qué tal… Lástima, dicen los azulejos, que tenga que venir gente de afuera a decir eso.

OJO. El enviado de la ONU también le estuvo echando cumbos al Indómito y dijo que presentará el programa social en la asamblea general de la ONU, como un ejemplo a seguir a nivel internacional. Cómo les quedaría el ojo a aquellos que aseguran que la Vida Mejor es puro populismo.

DON. A oídos de Esdras y de la Alvarenga… “Poderoso señor es don dinero”, respondió ayer el señor de la televisión cuando la muchachada de la prensa le preguntó sobre la alianza parlamentaria que acaban de consumar.

ALIANZA. El señor de la televisión asegura que la alianza opositora es invencible y acusa a los azules de tener planificado un gran fraude electoral. Por cierto, ya está decidido, Nasralla será el candidato de la coalición.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0